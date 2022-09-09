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Журналист: Принятие закона "О физической культуре и спорте" - это будет развал телепула, полный хаос

Премьер-лига
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(3 голосов)

Нужно будет переголосовать решение по телепулу – все должны добровольно отдать свои права

Журналист: Принятие закона "О физической культуре и спорте" - это будет развал телепула, полный хаос

Новина українською

Журналист Сергей Болотников поделился новой информацией о возможном внесении поправок в Закон Украины "О физической культуре и спорте" о разграничении спортивных мероприятий и соревнований.

"Ключевая надежда, что президент ветирует этот закон. Шансы малы. До Офиса Президента пытаются достучаться и объяснить, что происходит, но и другая сторона пытается "решить". Понятно, что решают не с самим Зеленским, ему сейчас явно не до закона о "Физической культуре и спорте".

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Говорят, что разные люди пробуют достучаться. Но надо достучаться не до Зеленского, а до людей в Офисе Президента, которые этот закон принесут или не принесут на подпись. И эти люди очень разные. Кто под влиянием Коломойского, кто нет. Сейчас будет за это битва и шансы там не слишком велики.

В общем, закон скорее всего подпишут. И это значит, что телепулу п###а. Ситуация патовая. Штрафовать клубы за предварительные нарушения сейчас нельзя, потому что суд принял решение. А принятие этого закона, как мне объяснили, означает, что нужно переголосовать в УПЛ решение по телепулу. Появились новые условия и нужно переголосовать, потому что права уже будут принадлежать клубам.

И переголосовать надо так, чтобы не просто большинство было "за", а должны все добровольно отдать свои права. Мы понимаем, что этого не случится. Это будет развал телепула, полный хаос", — сказал Болотников.

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В статье: Украинская Премьер-лига телепул Сергей Болотников
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KDK

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Комментарии (16)
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Zapp Brannigan (Київ)
09.09.2022 в 22:15
Емм, суд не заборонив карати глобально, суд заборонив вдаватися до будь-яких дій, поки не винесене рішення. Це різні речі взагалі-то!
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0
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
09.09.2022 в 21:29
Від якого слова утворилось прізвище БОЛОТНІКОВ ???
Ответить
0
-4
ещё не специалист (Кривой Рог)
09.09.2022 в 21:30
Підказка : БОЛОТнікОв.
Ответить
0
-3
avatar
Spokoyno (Київ)
09.09.2022 в 21:09
Може потрібно платити тим хто дійсно створює дійство... Чому доходи від продажу квитків на матч отримує безпосередній організатор гри, а от телеправа тобто доходи від гри потрібно ділити на всіх! Не треба порівнювати з АПЛ... Там іншій рівень змагань та доходів! Це як порівнювати Запорожець та Rolls-Royce!
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+1
-7
avatar
Дід з села (Великі Пузирки)
09.09.2022 в 21:12
Так чого Суркіс не відмовиться ділити на всіх в Лізі Європи і не створить безкоштовну трансляцію для дідів з села? Чи ЭТО ДРУГОЕ?
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+5
-4
avatar
Spokoyno (Київ)
09.09.2022 в 21:19
В єврокуках дають МІЛЬЙОНИ доларів за десяток матчів, а не тисячі за 32!
+1
-6
avatar
Дід з села (Великі Пузирки)
09.09.2022 в 21:21
До чого тут такі порівння? Суркіс ясно сказав, що в нього нема морального права під час війни брати гроші людей за трансляцію. От я і питаю, чому він в ЛЄ не відмовився на користь дідів з села?
+4
-5
avatar
Дід з села (Великі Пузирки)
09.09.2022 в 21:44
Хоча постій! Я зрозумів! То мільйон, який повинний був отримати в ЛЄ умовний Арсенал з Лондону, ділиться на Динамо з Києва і це нормально? А якщо ділити гроші Динамо з УПЛ ще на якийсь Колос, то це кінець світу? ГЕНІАЛЬНО! Заради таких кадрів я і заходжу на форум!
+3
0
avatar
Дід з села (Великі Пузирки)
09.09.2022 в 21:45
Ось це я розумію принципова позиці! Де вигода, там і принцип
+3
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
09.09.2022 в 22:12
Емм, а хіба суркісовий 2+2 вже їздить знімати ЛЄ?)))
0
0
avatar
хyтин пyйло 88 (Десь там)
09.09.2022 в 22:13
Емм, а минулого року на домашні матчі далеко треба були їздити? Що скажеш, сурколиз?))))
0
0
avatar
хyтин пyйло 88 (Десь там)
09.09.2022 в 22:15
Реально складається враження, що ти тут відпрацьовуєш відбілювання ануса суркісні. Відкриваю звіти про матчі Динамо, а тебе там нема. ЧОМУСЬ
0
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хyтин пyйло 88 (Десь там)
09.09.2022 в 22:16
Навіть в анонсах нема. Здається тебе не клуб цікавить...
0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
09.09.2022 в 22:23
А я тебе не бачив в коментах про підрив дугіної, значить ти ватнік і за дугіна... Повторюю для тупих: я не хочу УПЛ на каналах бєні/суркіса, бо я проти зелених і ригів. Я хочу повернення УПЛ на Ут1, бо Ахмет в 2010 незаконно позбавив Ут1 прав на трансляцію Упл. Ферштейн?
0
0
Лекарь (село Дарниця)
09.09.2022 в 21:07
Ну, зрозуміло, що "рєшают" не з Зеленським, хто його буде питати, він усього "говорящая голова". Вирішують з Єрмаком, або з кимось на кшалт Тимошенко, з його пула. З цим пулом у суркісні непогані стосунки. А Зеленський вже цезар, на лаврах спочиває
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+3
-2
alex.belogubko (одесса)
09.09.2022 в 21:04
народу не нужен такой ПУЛ --засунте и не показывайте --хватит грабить народ
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+3
-5

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