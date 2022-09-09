Журналист: Принятие закона "О физической культуре и спорте" - это будет развал телепула, полный хаос

Журналист Сергей Болотников поделился новой информацией о возможном внесении поправок в Закон Украины "О физической культуре и спорте" о разграничении спортивных мероприятий и соревнований.

"Ключевая надежда, что президент ветирует этот закон. Шансы малы. До Офиса Президента пытаются достучаться и объяснить, что происходит, но и другая сторона пытается "решить". Понятно, что решают не с самим Зеленским, ему сейчас явно не до закона о "Физической культуре и спорте".

Говорят, что разные люди пробуют достучаться. Но надо достучаться не до Зеленского, а до людей в Офисе Президента, которые этот закон принесут или не принесут на подпись. И эти люди очень разные. Кто под влиянием Коломойского, кто нет. Сейчас будет за это битва и шансы там не слишком велики.

В общем, закон скорее всего подпишут. И это значит, что телепулу п###а. Ситуация патовая. Штрафовать клубы за предварительные нарушения сейчас нельзя, потому что суд принял решение. А принятие этого закона, как мне объяснили, означает, что нужно переголосовать в УПЛ решение по телепулу. Появились новые условия и нужно переголосовать, потому что права уже будут принадлежать клубам.

И переголосовать надо так, чтобы не просто большинство было "за", а должны все добровольно отдать свои права. Мы понимаем, что этого не случится. Это будет развал телепула, полный хаос", — сказал Болотников.