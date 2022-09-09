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Черноморец подписал Максима Белого

Премьер-лига
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Защитник перешел в одесский клуб из Руха

Черноморец подписал Максима Белого

facebook.com/fc.chernomorets

Новина українською

Одесский "Черноморец" подписал контракт с опытным защитником Максимом Белым.

Защитник перешел в одесский клуб из львовского "Руха".

Украиснкие болельщики хорошо знают Максима по выступлениям за "Зарю" и ФК "Мариуполь".

Также Белый ранее поиграл в чемпионате Хорватии за "Хайдук" из Сплита.

Среди главных достижений игрока – золото чемпионата Европы U-19.

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В статье: Максим Белый Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Чорноморець

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