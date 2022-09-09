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Черноморец подписал Максима Белого
Защитник перешел в одесский клуб из Руха
facebook.com/fc.chernomorets
Одесский "
Защитник перешел в одесский клуб из львовского "Руха".
Украиснкие болельщики хорошо знают Максима по выступлениям за "Зарю" и ФК "Мариуполь".
Также Белый ранее поиграл в чемпионате Хорватии за "Хайдук" из Сплита.
Среди главных достижений игрока – золото чемпионата Европы U-19.
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Источник:ФК Чорноморець
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