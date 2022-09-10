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Самба Диалло - о возвращении в Динамо: в Украине все выглядит стабильно

Премьер-лига
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Игрок решил не покидать украинский клуб

Самба Диалло - о возвращении в Динамо: в Украине все выглядит стабильно

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images

Новина українською

Сенегальский вингер "Динамо" Самба Диалло рассказал, почему решил вернуться в киевский клуб:

"У меня пятилетний контракт с "Динамо", и сейчас в Украине все выглядит стабильно. Кроме того, мы играем в Лиге Европы.

Были и другие предложения, но клуб мне позвонил по телефону. Так что мои агенты сделали выбор, и я решил со своим окружением остаться там на время. Будем продолжать работу", – сказал Диалло.

Напомним, согласно разрешению УЕФА, иностранные футболисты могут расторгать контракты с украинскими клубами в одностороннем порядке. Это связано с войной в стране.

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В статье: Динамо (Киев) Самба Диалло
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Источник:
13football_com

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