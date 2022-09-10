Самба Диалло - о возвращении в Динамо: в Украине все выглядит стабильно

Сенегальский вингер "Динамо" Самба Диалло рассказал, почему решил вернуться в киевский клуб:

"У меня пятилетний контракт с "Динамо", и сейчас в Украине все выглядит стабильно. Кроме того, мы играем в Лиге Европы.

Были и другие предложения, но клуб мне позвонил по телефону. Так что мои агенты сделали выбор, и я решил со своим окружением остаться там на время. Будем продолжать работу", – сказал Диалло.