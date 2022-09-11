Защитник Миная: На нас не давит 19-матчевая безвыигрышная серия в УПЛ

Левый защитник "Миная" Дмитрий Немчанинов поделился ожиданиями от следующего поединка закарпатцев в Чемпионате Украины против "Ингульца":

“ – Настроение перед игрой нормальное. Приехали уже в Александрию, у нас есть два дня для подготовки к матчу. Тем более, у нашего спортивного директора вчера был День рождения – хотим сделать ему подарок в виде победы.

– В текущем сезоне уже на старте хватает сенсаций, можно ли ожидать от “Миная” чего-то аналогичного?

– Чемпионат очень отличается от того, что был до войны. Многие равные команды – не знаешь, что от кого можно ожидать. Потому и результатов много интересных.

– У "Миная" неприятная 19-матчевая безвыигрышная серия в УПЛ. Давит ли это психологически на команду?

– Не давит, потому что команда в "Минае" собралась фактически новая. Остались, конечно, ребята, которые играли в прошлом сезоне. Но эта неприятная серия на нас не давит. Все равно хочется выиграть эту игру. Тем более, что “Минай” вообще еще не побеждал на выезде в матчах “элитного” дивизиона. Вот это как раз нас и мотивирует”, – сказал Немчанинов.