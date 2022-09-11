Днепр-1 - Металлист 1925 3:0. С высоты уверенности и амбиций

"Металлист 1925" еще не проигрывал, "Днепр-1" только выигрывал в УПЛ – такая вывеска претендовала на то, чтобы сделать этот матч центральным в туре. Дополнительная изюминка – это географическая составляющая. Днепр и Харьков – традиционные непримиримые враги на футбольной карте Украины. И хотя у нынешних соперников не такая славная история, как у их предшественников, насолить друг другу было делом чести.

Матч развивался не в русле борьбы, стыков, единоборств. Обе команды пытались работать с мячом, создавать моменты благодаря ключевым передачам и находчивым индивидуальным действиям. Лучше получалось у "Днепра-1". К двадцатой минуте команда Кучера создала три или четыре атаки, которые заканчивались ударом. Ближе всех к цели был Артем Довбик (после его выстрела мяч просвистел мимо штанги), но и Гуцуляк с Пихаленком били не куда попало. Хотя и не филигранно точно.

Харьковчане впереди упорно искали Андрея Борячука. Форвард постоянно держал защиту "Днепра-1" в напряжении, но был лишен пространства. Единственный намек на опасность ликвидировал голкипер Валеф, выйдя далеко за пределы штрафной для игры на опережение.

"Днепр-1" владел существенной инициативой, во второй половине первого тайма это четко прослеживалось. Команда играла в комбинационный футбол, пытаясь к ходу атак привлечь как можно больше футболистов. Это не выливалось в безумный штурм ворот Мозиля, но время от времени создавало опасность. Лучший момент упустил… да, Артем Довбик, который бил в одно касание после перехвата мяча перед штрафной МХ 1925 и передачи от партнера. В другом эпизоде ​​Артему тоже не хватило точности, поэтому были понятны его эмоции разочарования. Не летел мяч в ворота и от Гуцуляка, хотя позиция для удара у Алексея была не менее удобна.

Номинальные гости только в конце тайма ответили несколькими контратаками и несколькими стандартами. Но все это было четко с позиции "второго номера" – без привлечения существенных сил.

Второй тайм начался в том же русле, только с той разницей, что МХ 1925 острее отвечал контратаками. Борячук из зоны левого инсайда бил и уже видел мяч в сетке ворот, но реальность оказалась немного другой – мимо штанги. У "Днепра-1" не было оснований после этого момента рубить с плеча, ведь инициатива и так была у него. Проблемой была нереализация моментов у ворот соперника: к Довбику и Гуцуляку, которые не забивали, теперь добавились еще и Назаренко с Рубчинским. Суммарно на гол подопечные Кучера наработали, но конвертировать преимущество в результат – это тоже мастерство.

Мастерство и немного везения… Последнего явно не хватило Назаренко, из свободной зоны сильно зацедившему в каркас. Но это уже была граница, от которой "Металлист 1925" не смог отступить. Забитый мяч назревал и случился после классической подачи с углового и удара головой Адамюка. В прошлом туре он также забил – и также после стандарта. Домашние заготовки работают.

Груз упал с плеч "Днепра-1" и сразу же команда организовала второе взятие ворот. Забил тот, кто заслужил, и кому раньше чуть-чуть не везло – Артем Довбик (искусное использование выхода один на один). Дальше дело уже шло до разгрома, но прострел Рубчинского чудом не замкнул тот же Довбик, после углового никто так и не пробил с границ вратарской зоны, хотя там уже не было защитников. Наконец, индивидуальные действия Громова (после передачи Когута) принесли результат на третий гол. "Металлист 1925" посыпался.

"Днепр-1", напротив, излучал уверенность. Даже когда команда не вела в счете, паники, лишних движений, необдуманных действий не наблюдалось. Это те качества, которые присущи командам с амбициями и пониманием своих сил. Три из трех на старте чемпионата, общий счет 8:0 – по состоянию на данный момент это игра и результаты претендента на чемпионство.

УПЛ. 4-й тур. 11.09.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Алексей Деревинский

СК "Днепр-1" - "Металлист 1925" 3:0

Голы: Владимир Адамюк 62, Артем Довбик 66, Артём Громов 89

СК "Днепр-1": Макс Валеф, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Артем Довбик (Сергей Горбунов 85), Алексей Гуцуляк, Янис Амаш, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский (Артём Громов 71), Александр Назаренко (Игорь Когут 71), Владимир Танчик, Александр Пихалёнок (Фарес Балули 79)

"Металлист 1925": Олег Мозиль, Дмитрий Капинус (Бека Вачиберадзе 67), Михаил Рудавский, Ярослав Мартынюк, Андрей Борячук (Дмитрий Кравченко 72), Андрей Ременюк, Игорь Курило, Константин Бичек (Ростислав Русин 72), Артем Габелок, Максим Жичиков, Никита Безуглый

Предупреждение: Владимир Танчик 32