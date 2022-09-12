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Вингер Динамо Самба Диалло забил победный гол в финале африканского турнира сборных. Видео
Принес победу в турнире UFOA
Фото: dynamo.kiev.ua
Вингер киевского "Динамо" Самба Диалло принял участие в турнире UFOA в составе сборной Сенегала U20. На финальный матч турнира, против сборной Гамбии, Диалло вывел свою команду в качестве капитана.
Samba Diallo ouvre le score pour les lionceaux. ???????? 0-1 ????????#UfoaI20 pic.twitter.com/yBHd41eWTU— Tággat (@taggatsn) September 11, 2022
Самба же забил и единственный гол в матче, принеся своей сборной победу в турнире. Как сообщается, он также был признан лучшим игроком и лучшим бомбардиром соревнования (4 гола в 4 матчах).
Диалло перешел в "Динамо" прошлым летом из сенегальской футбольной академии "Дару Салам" за неизвестную сумму. Этим летом он был переведен в основную команду киевлян, и заявлен на УПЛ. Контракт с Самбой был подписан до декабря 2026 года.
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