Вингер Динамо Самба Диалло забил победный гол в финале африканского турнира сборных. Видео

Вингер киевского "Динамо" Самба Диалло принял участие в турнире UFOA в составе сборной Сенегала U20. На финальный матч турнира, против сборной Гамбии, Диалло вывел свою команду в качестве капитана.

Samba Diallo ouvre le score pour les lionceaux. ???????? 0-1 ????????#UfoaI20 pic.twitter.com/yBHd41eWTU — Tággat (@taggatsn) September 11, 2022

Самба же забил и единственный гол в матче, принеся своей сборной победу в турнире. Как сообщается, он также был признан лучшим игроком и лучшим бомбардиром соревнования (4 гола в 4 матчах).

Диалло перешел в "Динамо" прошлым летом из сенегальской футбольной академии "Дару Салам" за неизвестную сумму. Этим летом он был переведен в основную команду киевлян, и заявлен на УПЛ. Контракт с Самбой был подписан до декабря 2026 года.