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Вингер Динамо Самба Диалло забил победный гол в финале африканского турнира сборных. Видео

Премьер-лига
(1 голосов)

Принес победу в турнире UFOA

Вингер Динамо Самба Диалло забил победный гол в финале африканского турнира сборных. Видео

Фото: dynamo.kiev.ua

UA-Футбол
Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Самба Диалло принял участие в турнире UFOA в составе сборной Сенегала U20. На финальный матч турнира, против сборной Гамбии, Диалло вывел свою команду в качестве капитана.

Самба же забил и единственный гол в матче, принеся своей сборной победу в турнире. Как сообщается, он также был признан лучшим игроком и лучшим бомбардиром соревнования (4 гола в 4 матчах).

Диалло перешел в "Динамо" прошлым летом из сенегальской футбольной академии "Дару Салам" за неизвестную сумму. Этим летом он был переведен в основную команду киевлян, и заявлен на УПЛ. Контракт с Самбой был подписан до декабря 2026 года.

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В статье: Динамо (Киев) сборная Сенегала Самба Диалло
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