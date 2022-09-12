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Источник: Клуб АПЛ попробует подписать Мудрика зимой

Премьер-лига
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Может составить компанию Миколенко

Источник: Клуб АПЛ попробует подписать Мудрика зимой

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вингер "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик продолжает интересовать европейские топ-клубы. Летом к 21-летнему украинцу был интерес со стороны "Арсенала", "Эвертона", "Байера", "Ниццы", "Брентфорда" и "Ювентуса". Однако горняки отказались отпускать своего таланта.

Как утверждает Liverpool Echo, "ириски" по-прежнему хотят подписать Мудрика. Они попытаются сделать это во время зимнего трансферного окна. Также "Эвертон" интересуется вингером "Ференцвароша" Адама Траоре, ранее выступавшим за "Шериф".

В нынешнем сезоне Мудрик провел 4 матча за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и выполнил 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Эвертон (Ливерпуль) Михаил Мудрик
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