Двое футболистов Шахтера посетили детский центр в Варшаве

12 сентября футболисты "Шахтера" Андрей Тотовицкий и Олег Очеретько посетили гуманитарный центр, созданный в Варшаве благотворительной организацией Legia Foundation для украинских детей-переселенцев и их родителей.

Украинские семьи, которые из-за войны были вынуждены покинуть родную страну и переехать в Польшу, ежедневно приходят сюда, чтобы дети могли учиться, общаться друг с другом, вместе участвовать в различных мероприятиях и мастер-классах. В детском центре ребята могут обучаться рисованию, чтению, танцам, а также заниматься спортом.

Накануне матча Лиги чемпионов с "Селтиком" игроки "Шахтера" посетили тренировку детей, сыграли с ними в футбол, пообщались с родителями и сделали памятные фото. Такие встречи планируется проводить регулярно в те периоды, когда "Шахтер" будет находиться в Варшаве.

"Всегда очень рады видеться с детьми. Такие мероприятия приносят только радость и позитив. Думаю, у ребят и их родителей тоже останутся положительные эмоции от этой встречи, что особенно важно сейчас, во время войны. Мы всех приглашаем в среду на стадион.

Для нас, футболистов, это большая ответственность, потому что в Варшаве проживает много украинцев, и, я уверен, трибуны будут нас поддерживать. Обещаем, что выйдем на поле и отдадим все силы для победы, чтобы порадовать наших болельщиков. Победой над "Лейпцигом" мы уже показали, что играем не только за себя, но и за Украину", -сказал Тотовицкий.