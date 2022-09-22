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Капитан Зари стал игроком Шахтера
Егор Назарина - игрок Шахтера
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Капитан Зари Егор Назарина стал игроком
Официально клубы еще не объявили о трансфере, однако профиль игрока уже появился в заявке донецкого клуба на сайте УПЛ.
Подробностей перехода, как и контракта игрока с горняками пока нет.
Напомним, что ранее СМИ писали о том, что в хавбеке также заинтересовано и киевское Динамо.
Напомним, что в прошлом сезоне Назарина отыграл 19 матчей за луганчан во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 1 результативную передачу.
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Источник:УПЛ
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