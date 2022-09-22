Капитан Зари стал игроком Шахтера

Капитан Зари Егор Назарина стал игроком Шахтера .

Официально клубы еще не объявили о трансфере, однако профиль игрока уже появился в заявке донецкого клуба на сайте УПЛ.

Подробностей перехода, как и контракта игрока с горняками пока нет.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что в хавбеке также заинтересовано и киевское Динамо.

Напомним, что в прошлом сезоне Назарина отыграл 19 матчей за луганчан во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 1 результативную передачу.