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Капитан Зари стал игроком Шахтера

Премьер-лига
(3 голосов)

Егор Назарина - игрок Шахтера

Капитан Зари стал игроком Шахтера

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Новина українською

Капитан Зари Егор Назарина стал игроком Шахтера.

Официально клубы еще не объявили о трансфере, однако профиль игрока уже появился в заявке донецкого клуба на сайте УПЛ.

Подробностей перехода, как и контракта игрока с горняками пока нет.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что в хавбеке также заинтересовано и киевское Динамо.

Напомним, что в прошлом сезоне Назарина отыграл 19 матчей за луганчан во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 1 результативную передачу.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Егор Назарина
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Источник:
УПЛ

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