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Бутко рассказал, какой клуб УПЛ предлагал ему контракт кроме Зари

Премьер-лига
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Защитник полгода искал команду

Бутко рассказал, какой клуб УПЛ предлагал ему контракт кроме Зари

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Защитник "Зари" Богдан Бутко рассказал, как состоялся его переход в луганский клуб.

– Если честно, то все было тяжело. Потому что пол года искал команду и не смог найти. В итоге просидел еще полгода без клуба. Было предложение от ровенского "Вереса", но я особо не рассматривал, потому что хотел быть поближе к дому – в Киеве или недалеко от него. Потому что дети ходят в школу, семья здесь.

Так получилось, что мне предложили перейти в "Зарю". Я приехал в расположение команды, потренировался пять дней и подписал контракт. С главным тренером Патриком ван Леувеном я знаком давно, знаю его еще с тех пор, как мне было 14 лет. Он как раз пришел в Академию "Шахтера", а я тогда был там.

– Как вас приняли в новой команде? Кого из игроков знали лично до перехода?

Приняли очень хорошо, коллектив хороший. Знал лично несколько человек: Чурко, Мышнева, Имерекова, Данченко.

– Также ходили слухи, что вы можете перейти в "Черноморец". Это правда?

– Да, был такой момент. Зимой, 29 декабря, я даже подписал контракт с "Черноморцем". А 3 января я пошел играть в футбол с друзьями 5 на 5 и получил травму, порвал боковую связь, поэтому одесситы со мной расторгли контракт. В итоге я вылечился, они мне позвонили по телефону и хотели видеть в команде, но по условиям мы не сошлись, — сказал Бутко.

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В статье: Богдан Бутко Заря (Луганск)
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