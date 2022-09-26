"Не хочет играть на позиции левого вингера". Источник намекнул на конфликт новичка с Динамо

Известный спортивный комментатор и журналист Виктор Вацко высказался о работе "Динамо" во время трансферного окна и двух новичках Джастине Лонвейке и Кахиме Перрисе.

"Как ни крути, но у "Динамо" есть какая-то служба скаутов, какая-то селекционная служба. Они смотрят, анализируют и от чего-то отталкиваются, когда подписывают игроков. Сейчас подписали Джастина Лонвейка. Насколько я понимаю, то это конкурент для Кабаева на левый фланг атаки. Его рассматривают на позицию левого вингера, также может сыграть под нападающим.

Скажу об интересном моменте по поводу Кахима Пэрриса. В матче против "АЭКа" (0:1) киевлянам нужно было забивать, но его так и не выпустили на поле. Парадокс в том, что, как мне рассказывали, Пэррис видит себя исключительно на позиции правого вингера и не хочет играть на противоположном фланге.

Он считает, что не проявит себя там столь ярко. Не знаю, может парню не провели интернет, но в "Динамо" справа играет Цыганков. И выбор здесь такой – играть или сидеть", – сказал Вацко в эфире программе "Вацко on air".