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"Не хочет играть на позиции левого вингера". Источник намекнул на конфликт новичка с Динамо
Он видит себя исключительно на противоположном фланге
Фото: ФК Динамо Киев
Известный спортивный комментатор и журналист Виктор Вацко высказался о работе "Динамо" во время трансферного окна и двух новичках Джастине Лонвейке и Кахиме Перрисе.
"Как ни крути, но у "Динамо" есть какая-то служба скаутов, какая-то селекционная служба. Они смотрят, анализируют и от чего-то отталкиваются, когда подписывают игроков. Сейчас подписали Джастина Лонвейка. Насколько я понимаю, то это конкурент для Кабаева на левый фланг атаки. Его рассматривают на позицию левого вингера, также может сыграть под нападающим.
Скажу об интересном моменте по поводу Кахима Пэрриса. В матче против "АЭКа" (0:1) киевлянам нужно было забивать, но его так и не выпустили на поле. Парадокс в том, что, как мне рассказывали, Пэррис видит себя исключительно на позиции правого вингера и не хочет играть на противоположном фланге.
Он считает, что не проявит себя там столь ярко. Не знаю, может парню не провели интернет, но в "Динамо" справа играет Цыганков. И выбор здесь такой – играть или сидеть", – сказал Вацко в эфире программе "Вацко on air".
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