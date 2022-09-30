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ВИДЕО, как Верес забил первый гол на Авангарде после реконструкции

Премьер-лига
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Исторический момент

ВИДЕО, как Верес забил первый гол на Авангарде после реконструкции

Фото: НК Верес

Новина українською

Ровенский "Верес" и львовский "Рух" встречаются в пятом туре Украинской Премьер-лиге в Ровно. На 9-й минуте счет в игре открыл полузащитник ровенчан Виталий Дахновский. Хавбек получил мяч в штрафной после передачи с правого фланга, развернулся и пробил низом в дальний угол.

Стоит отметить, что "Верес" принимает соперника на отреконструированном стадионе "Авангард". Это первый матч красно-черных на домашней арене после более чем пятилетнего перерыва.

На 59-ю минуту встречи счет на табло 2:2. Текстовую трансляцию поединка можно посмотреть здесь.

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В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов) Виталий Дахновский
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