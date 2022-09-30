Ингулец - Ворскла: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

"Ингулец" в начале нового сезона по традиции остается в "группе риска" и занимает места в нижней части таблицы. А вот старт "Ворсклы" в чемпионате удивил: команда Виктора Скрипника замыкает таблицу с одним баллом в активе. Обе команды в этом сезоне еще не побеждали и однозначно мечтают прервать эту полосу в очной встрече.

Поединок между "Ингульцом" и "Ворсклой" состоится в субботу, 1 октября, в Киеве на НТК имени Банникова. Стартовый свисток, если не мешают воздушные тревоги, должен прозвучать в 13:00.

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