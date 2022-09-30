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Ингулец - Ворскла: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды Лавриненко и Скрипника в этом сезоне еще не побеждали

Ингулец - Ворскла: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Ингулец" в начале нового сезона по традиции остается в "группе риска" и занимает места в нижней части таблицы. А вот старт "Ворсклы" в чемпионате удивил: команда Виктора Скрипника замыкает таблицу с одним баллом в активе. Обе команды в этом сезоне еще не побеждали и однозначно мечтают прервать эту полосу в очной встрече.

Поединок между "Ингульцом" и "Ворсклой" состоится в субботу, 1 октября, в Киеве на НТК имени Банникова. Стартовый свисток, если не мешают воздушные тревоги, должен прозвучать в 13:00.

В прямом эфире этот матч покажет телевизионный канал Setanta Sports+. Ищите его среди своих кабельных операторов, у единственного спутникового оператора, а также на ОТТ-сервисах: MEGOGO, SWEET.TV, Setanta Sports и других.

Если у вас не будет возможности увидеть эту игру, не разочаровывайтесь. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи здесь, вместе с которой вы не упустите ни одного события на поле.

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Онлайн трансляція матчу Інгулець - Ворскла
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В статье: Ворскла (Полтава) Ингулец (Петрово)
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