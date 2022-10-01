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Сикан: Возможно, сегодня был мой лучший матч в жизни

Премьер-лига
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Даниил рад своему достижению

Сикан: Возможно, сегодня был мой лучший матч в жизни

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Данило Сикан прокомментировал свой хет-трик в матче 5-го тура УПЛ против "Металлиста" (6:1).

- Безумная неделя для вас. Наверное, самый лучший в футбольной карьере. А лучший ли в жизни?

– Возможно, самый лучший и в жизни. Мечтал забить за эту команду 3 гола, у меня это получилось. Спасибо команде и главному тренеру.

– Когда сердце билось быстрее: сегодня или когда три забил за молодежку?

- Сегодняшний матч важен, но встреча за сборную была важнее. Для нас, для команды, для всей Украины. Ведь в последний раз на Евро молодежная сборная выходила в 2011 году. Всей командой очень хотели победить.

– Что для вас выход на Евро?

– Это очень большой шанс для всех игроков. Это чемпионат Европы, это вторая сборная после национальной, за футболистами будут наблюдать представители европейских клубов. Уверен, что все мечтают играть в Европе, в лучших командах.

– Теперь тебя и "Реал" может бояться?

- Относительно "Реала" не знаю, это очень серьезная команда. Будет сражение. ЛЧ – очень высокий уровень.

– Где хранишь мячи из матчей, в которых делал хет-трики?

– Дома у бабушки, отдаю ей. У меня там есть уголок для моих наград, – сказал Сикан.

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В статье: Шахтер (Донецк) Даниил Сикан Металлист (Харьков)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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