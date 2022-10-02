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Джурасек: Посвящаю свой дебютный гол в УПЛ украинцам, которые много страдают
Принял участие в разгроме
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Игрок донецкого "Шахтера" Невен Джурасек прокомментировал матч против "Металлиста":
“ – Команда провела отличный матч. Мы гордимся тем, как сыграли и заслужили так победить. Конечно, все счастливы.
– Ты отличился дебютным голом за "Шахтер". Что он для тебя значит?
– Честно говоря, он многое для меня означает. Я долго ждал дебютного гола в УПЛ. Счастливый впервые забить. Гол посвящаю своей семье, своей девушке и украинцам, которые сейчас много страдают.
– Что думаешь о предстоящем матче с "Реалом"?
– "Реал" – лучшая команда мира, но мы уже показали в Лиге чемпионов, что хорошо выглядим. Не боимся играть и будем так же хорошо сыграть и с “Реалом”, создав столько трудностей, сколько сможем”, - сказал Джурасек.
Отметим, что всего в УПЛ хорватский легионер провел 22 матча: 18 в составе "Днепра-1", четыре - за "Шахтер". Кроме одного забитого гола в его активе еще два ассиста.
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