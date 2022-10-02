Джурасек: Посвящаю свой дебютный гол в УПЛ украинцам, которые много страдают

Игрок донецкого "Шахтера" Невен Джурасек прокомментировал матч против "Металлиста":

“ – Команда провела отличный матч. Мы гордимся тем, как сыграли и заслужили так победить. Конечно, все счастливы.

– Ты отличился дебютным голом за "Шахтер". Что он для тебя значит?

– Честно говоря, он многое для меня означает. Я долго ждал дебютного гола в УПЛ. Счастливый впервые забить. Гол посвящаю своей семье, своей девушке и украинцам, которые сейчас много страдают.

– Что думаешь о предстоящем матче с "Реалом"?

– "Реал" – лучшая команда мира, но мы уже показали в Лиге чемпионов, что хорошо выглядим. Не боимся играть и будем так же хорошо сыграть и с “Реалом”, создав столько трудностей, сколько сможем”, - сказал Джурасек.