  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец - ФК Александрия 1:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец - ФК Александрия 1:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Знаменательное возвращение Ковальца

Черноморец - ФК Александрия 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Александрия

Новина українською

В рамках 5-го тура чемпионата Украины "Александрия" обыграла "Черноморец". Все три гола в матча пришлись на последние 11 минут основного времени. Однозначно главным событием поединка стал выход на последние 15 минут встречи Кирилла Ковальца - хавбек сыграл впервые за 11 месяцев и принес победу команде Юрия Гуры.

VBET-лига. 5-й тур

2 октября, Ковалевка, стадион "Колос"

Черноморец - ФК Александрия 1:2

Голы: Максим Брагару 79 - Денис Мирошниченко 71, Кирилл Ковалец 83

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде