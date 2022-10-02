Черноморец - ФК Александрия 1:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 5-го тура чемпионата Украины "Александрия" обыграла "Черноморец". Все три гола в матча пришлись на последние 11 минут основного времени. Однозначно главным событием поединка стал выход на последние 15 минут встречи Кирилла Ковальца - хавбек сыграл впервые за 11 месяцев и принес победу команде Юрия Гуры.

VBET-лига. 5-й тур

2 октября, Ковалевка, стадион "Колос"

Черноморец - ФК Александрия 1:2

Голы: Максим Брагару 79 - Денис Мирошниченко 71, Кирилл Ковалец 83