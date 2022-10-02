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Черноморец - ФК Александрия 1:2. Обзор матча и видео голов
Знаменательное возвращение Ковальца
Фото: ФК Александрия
В рамках 5-го тура чемпионата Украины "Александрия" обыграла "Черноморец". Все три гола в матча пришлись на последние 11 минут основного времени. Однозначно главным событием поединка стал выход на последние 15 минут встречи Кирилла Ковальца - хавбек сыграл впервые за 11 месяцев и принес победу команде Юрия Гуры.
VBET-лига. 5-й тур
2 октября, Ковалевка, стадион "Колос"
Голы: Максим Брагару 79 - Денис Мирошниченко 71, Кирилл Ковалец 83
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