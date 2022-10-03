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Звезда молодежки Динамо присоединился к главной команде

Премьер-лига
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Футболист внесен в заявку УПЛ и Лигу Европы

Звезда молодежки Динамо присоединился к главной команде

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

19-летний сенегальский полузащитник "Динамо" Самба Диалло присоединился к первой команде.

Футболист внесен в заявку "Динамо" на матчи украинской Премьер-лиги и еврокубков и будет готовиться с командой к предстоящим соревнованиям.

Напомним, что Самба Диалло подписал контракт с "Динамо" летом 2021 года и был одним из лидеров бомбардирской гонки как Юношеской лиги УЕФА в прошлом сезоне (5 голов в 8-ми матчах), так и юношеского первенства Украины (13 голов в 15-ти матчах) до ее прекращения из-за полномасштабного российского вторжения.

В сентябре в статусе капитана сборной Сенегала U-20 стал победителем турнира UFOA, получив индивидуальные награды лучшему игроку и лучшему бомбардиру турнира.

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В статье: Динамо (Киев) Самба Диалло
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Источник:
fcdynamo.com

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