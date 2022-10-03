Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звезда молодежки Динамо присоединился к главной команде
Футболист внесен в заявку УПЛ и Лигу Европы
Фото: ФК Динамо Київ
19-летний сенегальский полузащитник "Динамо" Самба Диалло присоединился к первой команде.
Футболист внесен в заявку "Динамо" на матчи украинской Премьер-лиги и еврокубков и будет готовиться с командой к предстоящим соревнованиям.
Напомним, что Самба Диалло подписал контракт с "Динамо" летом 2021 года и был одним из лидеров бомбардирской гонки как Юношеской лиги УЕФА в прошлом сезоне (5 голов в 8-ми матчах), так и юношеского первенства Украины (13 голов в 15-ти матчах) до ее прекращения из-за полномасштабного российского вторжения.
В сентябре в статусе капитана сборной Сенегала U-20 стал победителем турнира UFOA, получив индивидуальные награды лучшему игроку и лучшему бомбардиру турнира.
Популярное сейчас
- Бензема и Лунин - антигерои. Реал Мадрид - Осасуна 1:1. Видео голов и обзор матча
- Примера. Реал Мадрид - Осасуна 1:1. Вышел Лунин - и сразу осечка
- Андрей Лунин сыграет за Реал впервые в сезоне. Первый матч украинца на Сантьяго Бернабеу
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Сурок-прорицатель Тимка пережил российскую оккупацию на Харьковщине
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО