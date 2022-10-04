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Металлист 1925 подписал юного бразильского полузащитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Будет играть за молодежку харьковчан

Металлист 1925 подписал юного бразильского полузащитника

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

"Металлист 1925" объявил о подписании очередного новичка. Состав юношеской команды харьковчан пополнил Леонардо Казаес. 18-летний бразильский полузащитник заключил трехлетний контракт с желто-синими.

Леандро Касаес (Леонардо Казаес де Оливейра) родился в бразильском городе Сальвадор штата Баия. До перехода в украинский клуб играл за юношескую и молодежную команды ФК "Баия" (25 матчей, 2 гола).

Основная позиция – атакующий полузащитник. В "Металлисте 1925" Youth будет выступать под 7-м номером.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
metalist1925.com

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