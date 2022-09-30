  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривенцов: Мы наигрываем все варианты - игру с девятью полевыми и даже с восьмью
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривенцов: Мы наигрываем все варианты - игру с девятью полевыми и даже с восьмью

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Тренер Металлиста 1925 - о победе над Колосом

Кривенцов: Мы наигрываем все варианты - игру с девятью полевыми и даже с восьмью

metalist1925.com

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов после победного матча против "Колоса" (2:0) пообщался с журналистами.

– Сегодня одержали очень важную для нас победу. Игру можно разделить на две части, первая до 23 минуты, мы демонстрировали очень хороший комбинационный футбол, имели преимущество и забили гол. После чего полтора тайма качественно защищались и заслужили эту победу. Я очень доволен, отношением ребят к игре.

– Команда полтора тайма играла в меньшинстве, но не только не пропустила, но еще и забила. Это подвиг или удача?

– Мы наигрываем все варианты. Игру в полных составах, с девятью полевыми и даже с восьмью. Ребята знают свои маневры, из второй части второго тайма мы перестроились и все получилось так, как мы хотели.

– В этом сезоне впервые на поле вышел Юрий Потимков, как оцените его игру?

- Я доволен. Он очень хорошо тренируется, получил сегодня свой шанс и достойно сыграл.

- Валерий Сергеевич, до этой игры "Колос" был лидером, ваши ребята выходили на матч против лидера или команды, равной себе?

- Мы стараемся на все наши матчи выходить с одной целью – одержать победу. Сегодня выходили на игру против равного нам соперника.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валерий Кривенцов Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
http://metalist1925.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде