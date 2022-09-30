Кривенцов: Мы наигрываем все варианты - игру с девятью полевыми и даже с восьмью

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов после победного матча против "Колоса" (2:0) пообщался с журналистами.

– Сегодня одержали очень важную для нас победу. Игру можно разделить на две части, первая до 23 минуты, мы демонстрировали очень хороший комбинационный футбол, имели преимущество и забили гол. После чего полтора тайма качественно защищались и заслужили эту победу. Я очень доволен, отношением ребят к игре.

– Команда полтора тайма играла в меньшинстве, но не только не пропустила, но еще и забила. Это подвиг или удача?

– Мы наигрываем все варианты. Игру в полных составах, с девятью полевыми и даже с восьмью. Ребята знают свои маневры, из второй части второго тайма мы перестроились и все получилось так, как мы хотели.

– В этом сезоне впервые на поле вышел Юрий Потимков, как оцените его игру?

- Я доволен. Он очень хорошо тренируется, получил сегодня свой шанс и достойно сыграл.

- Валерий Сергеевич, до этой игры "Колос" был лидером, ваши ребята выходили на матч против лидера или команды, равной себе?

- Мы стараемся на все наши матчи выходить с одной целью – одержать победу. Сегодня выходили на игру против равного нам соперника.