Металлист 1925 - Колос 2:0. Лидер бессилен в большинстве

На первую паузу на матчи сборных, ковалевский "Колос" уходил в качестве лидера турнирной таблицы УПЛ. И этот факт заставлял фанатов украинского чемпионата внимательнее следить за игрой команды Ярослава Вишняка, дабы понять, в чем их феномен. А может это вовсе был не феномен, а просто удачное стечение обстоятельств при хорошей реализации немногочисленных моментов. Как бы там ни было, только ближайшие матчи могли обезопасить экспертов от игры в "угадайку", дав возможность получить ответ на этот вопрос.

Символично, что перед паузой на матчи сборных, ковалевцы сняли скальп с "Металлиста", а на этот раз отправились на выезд (формальный, но все же) к другому харьковскому коллективу - "Металлисту 1925". Парни Кривенцова за полтора года приучили нас к тому, что пытаются всеми силами изучить основы современного атакующего футбола, однако нельзя сказать, что новый сезон они начали успешно. Были как успехи (победа над "Ворсклой", ничья с "Шахтером"), так и полные провалы (разгром от "Днепра-1"). Отсюда вывод, что полноценный вывод (простите за тавтологию) об игре "1925" в начале кампании мы сделать пока не можем. Правда, как и в случае с "Колосом", ближайшие туры могли ответить на многое.

Первый тайм был полон парадоксов. Сразу оговоримся, что к перерыву харьковчане забили дважды, однако некоторые события лично нас удивили. Вот например, выше мы сказали, что "Металлист 1925" пытается играет в современный футбол, основанный на контроле мяча и коротких розыгрышах, правда забить им помогло не это. Помогли стандарты. После одной из подач с угла поля, Ореховский за футболку грубо оттащил соперника от мяча, за что был наказан желтой и пенальти в ворота ковалевцев. Опорный хавбек Мартынюк подошел к мячу и достаточно уверенно пробил в угол. Волынец направление полета мяча угадал, но лидера УПЛ это не выручило.

"Металлист 1925" в целом начал здорово. Они контролировали игру минут 20, по делу выйдя вперед, при этом еще в зародыше уничтожая любые попытки гостей придумать что-то впереди. Но все изменилось в один миг. Мякушко зацепился за сферу в районе центрального круга, а после выдал идеальную передачу на Болбата, который с фланга выскакивал практически 1 на 1 с кипером соперника. Но в решающий момент его остановил Капинус. Арендованный у "Шахтера" фулбек сходу увидел перед собой красную карточку, так как Юрий Иванов трактовал эпизод выше фолом последней надежды. Начало казаться, что сейчас "Колос" начнет прибавлять, но настал черед еще одного парадокса - хозяева забили во второй раз. И снова после стандарта. Габелок подал с угла поля, Борячук выиграл верх, сфера ударились об голову Милько и идеально приземлилась на ногу Русину. Дальше дело техники - пробить с метра в пустой угол. 2:0. В меньшинстве. Против лидера. Чем не парадокс?

Второй тайм был куда более предсказуемым. "Колос" забрал мяч под свой контроль, поставив на поток бесконечные подачи в штрафную соперника. Но таким удивить соперника гости не могли. По сути, два самых ярких момента "Колос" создал благодаря ударам издали. До перерыва, сразу после удаления Капинуса, классно со стандарта пробил Ореховский - Мозиль вытащил круглого из-под перекладины. Уже в тайме втором из-за пределов штрафной целил Мякушко - снова мощный удар, снова сейв Мозиля. Вскоре опытный вингер не реализовал более классический эпизод - свеженький Лысенко зацепился за мяч в штрафной соперника, скинув Мякушко под удар. Сергей бил на точность в нижний угол, но мяч прошел рядом с дальней штангой. Мозиль бы не выручил.

В принципе, на этом можно заканчивать. Харьковский клуб откровенно доживал до финального свистка в матча, однако делал это уверенно и в некоторым смысл хладнокровно. Несколько моментов у своих ворот они допустили, однако Мозиль и сбитый прицел у форвардов соперника смогли принести результат. "Металлист 1925" во второй раз в сезоне побеждает, тогда как ковалевцы теряют лидерство. Вот и ответ на наш вопрос в начале репортажа?

VBET-лига. 5-й тур

30 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"

Металлист 1925 - Колос 2:0

Голы: Ярослав Мартынюк 10 (пен.), Ростислав Русин 30

Металлист 1925: Олег Мозиль, Дмитрий Капинус, Ярослав Мартынюк, Андрей Борячук, Ростислав Русин (Константин Бичек 67), Андрей Ременюк, Игорь Курило, Дмитрий Кравченко (Михаил Шершень 26), Артем Габелок (Юрий Потимков 67), Максим Жичиков, Никита Безуглый

Колос: Евгений Волынец, Павел Ореховский (Олег Ильин 77), Евгений Исаенко (Кирилл Попов 46), Вадим Милько, Александр Черноморец (Алексей Зозуля 46), Евгений Новак, Денис Безбородько (Владимир Лысенко 72), Николай Золотов (Владислав Емец 46), Сергей Чоботенко, Сергей Мякушко, Сергей Болбат

Предупреждения: Андрей Борячук 21, Ярослав Мартынюк 42, Константин Бичек 77 - Павел Ореховский 10, Сергей Чоботенко 85

Удаление: Дмитрий Капинус 24