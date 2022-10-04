"Наполеон" для фартового Поркуши: легендарный форвард отмечает 78-летие

Известному в прошлом футболисту Валерию Поркуяну, выступавшему за кировоградскую "Звезду", одесский "Черноморец", киевское "Динамо" и днепропетровский "Днепр", сегодня исполнилось 78 лет.

Болельщики со стажем хорошо помнят юркого форварда с сильным ударом и по выступлениям за сборную СССР. Поркуян является участником финальных турниров двух чемпионатов мира – 1966 и 1970 годов. Достижение, покорившееся в Украине единицам.

На мировом первенстве 1966 года в Англии вызванный в ряды национальной команды из киевского "Динамо" футболист стал ее лучшим бомбардиров, забив 4 мяча в трех матчах. А на Мундиале-1970 в Мексике, получивший вызов уже из "Черноморца", нападающий отличился умением удачно тянуть жребий. Из двух возможных соперников по ¼ финала – Италии и Уругвая рука Валерия Поркуяна выбрала более слабого – южноамериканцев, после чего он получил прозвище "фартовый Поркуша". Другое дело, что в матче против уругвайцев начудил голландский судья ван Раверс, не засчитавший чистый гол Анатолия Быщовца.

В нынешнем веке, памятуя о фартовых свойствах Поркуяна, тренерский штаб "Черноморца" то и дело делегировал Валерия Семеновича в Киев для участия в процедурах жеребьевки розыгрыша Кубка Украины. И надо же такому случиться: он всегда тянул для "моряков" наиболее слабого соперника!

В Одессе, которая стала для Валерия Поркуяна родным городом, его футбольный опыт использовался в "Черноморце" в каждом десятилетии, начиная с далеких 80-х. На протяжении многих сезонов он работал тренером-селекционером, также был тренером "Черноморца" и главным тренером "Черноморца-2", а три года назад стал тренером-методистом главной команды.

Корреспондент UA-Футбол поинтересовался у именинника, какой из его Дней рождений запомнился больше всего.

- Помню, когда я жил в Кировограде, в юношеском возрасте мама готовила к моему праздничному столу торт "Наполеон", - рассказывает Валерий Поркуян. – Особенно памятно в этой связи празднование 16-летия. Хороший был День рождения! Тогда же я в игре за юношей в составе кировоградской команды отличился четырьмя мячами и одной результативной передачей в Александрии. Их я забил в ворота тамошнего "Шахтера", который мы тогда обыграли со счетом 5:1. А сегодня праздничный "Наполеон" приготовила моя жена Алла, с которой и будем отмечать мой День рождения.

Родился 4 октября 1944 года в Кировограде.



Заслуженный мастер спорта (1991). Начинал играть в футбол в кировоградской "Звезде" в 1958 году. Первый тренер - В. М. Третьяков. Игровая карьера (нападающий): "Динамо"/"Звезда" (Кировоград) - 1962–64; "Черноморец" (Одесса) - 1965, 1970–71 (в составе "моряков" сыграл 85 матчей, забил 21 гол); "Динамо" (Киев) - 1966–69; "Днепр" (Днепропетровск) - 1972–75. Выступал за сборную СССР. Участник чемпионатов мира 1966 и 1970 гг.



Трехкратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР. Тренерская карьера: тренер симферопольской "Таврии" - 1976; старший тренер керченского КФК "Океан" - 1977–78; тренер одесского "Черноморца" - с мая 1982 по июнь 1983 года; главный тренер КФК "Благо" (Благоево) - 1983–93; тренер "Черноморца" - с ноября 1994 по 1999 год; тренер "Черноморца-2" - до сентября 1999; главный тренер "Черноморца-2" - 2-й круг сезона-1999/2000. В 2002 году был делегатом ФФУ на матчах чемпионата Украины. Окончил Киевский институт физкультуры.



Вернулся в "Черноморец" в марте 2003 года.

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