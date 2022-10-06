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Поворознюк: В последних играх я не видел у игроков горящих глаз
С финансированием в клубе все нормально
Фото: ingulec.com
Президент "
– Тренируемся, играем, финансирование с 1-го по 1-е. В любых обстоятельствах запас прочности у "Ингульца" минимум на 2 года есть. Поэтому будем играть мы однозначно, а как – это вопрос 3-го порядка. Мы любим его величество футбол за его непредсказуемость.
Тренируемся, живем, едим, получаем зарплаты – все в привычном режиме.
– Последний раз команда побеждала в спарринге в июле. Был ли какой-то жесткий мужской разговор с тренером или игроками?
– Думаю, с "Колосом" будет совсем другой "Ингулец". Да, был.
– Как раз победа была над "Колосом" – 4:0.
– Ну вот и посмотрим. Я буду принимать поражение, к этому отношусь нормально, но в последних играх я не видел горящих глаз - когда выходишь и бьешься за эмблему клуба. Мне больше всего больно стало от этого.
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