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Источник: В осеннее трансферное окно главной целью Динамо был Жуниор Мораес
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Фото: ReadFootball
"Динамо Киев Inside" сообщил о планах менеджмента киевского "Динамо" на окончание прошедшего трансферного окна. По информации медиа, управленцы клуба рассматривали трёх игроков в качестве главной цели:
"На самом флажке закрытия осеннего трансферного окна основной целью киевлян (кроме Зе Луиша и Даббура) был ..... Жуниор Мораес. Надо найти подходящие слова".
Жуниор Мораес, отыгравший за сборную Украины 11 матчей с 2019 года, сейчас выступает за бразильский "Коринтианс. За "Динамо" украинец отыграл 85 матчей, забил 34 гола и сделал 7 ассистов в период с 2015 по 2018 годы.
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