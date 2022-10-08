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Источник: В осеннее трансферное окно главной целью Динамо был Жуниор Мораес

Премьер-лига
(1 голосов)

Вернуться в Киев не удалось

Источник: В осеннее трансферное окно главной целью Динамо был Жуниор Мораес

Фото: ReadFootball

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо Киев Inside" сообщил о планах менеджмента киевского "Динамо" на окончание прошедшего трансферного окна. По информации медиа, управленцы клуба рассматривали трёх игроков в качестве главной цели:

"На самом флажке закрытия осеннего трансферного окна основной целью киевлян (кроме Зе Луиша и Даббура) был ..... Жуниор Мораес. Надо найти подходящие слова".

Жуниор Мораес, отыгравший за сборную Украины 11 матчей с 2019 года, сейчас выступает за бразильский "Коринтианс. За "Динамо" украинец отыграл 85 матчей, забил 34 гола и сделал 7 ассистов в период с 2015 по 2018 годы.

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В статье: Динамо (Киев) Жуниор Мораес
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Комментарии (1)
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aleks68
08.10.2022 в 19:41
он же предатель №1.
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