Не вратарский день. Динамо - Рух 3:0

Ротация "Динамо" была необходима. Обновлять свой же рекорд в Лиге Европы и доводить проигрышную серию в еврокубках до шести матчей подряд не хочется, а уже в четверг играть против "Ренна" теперь уже номинально дома. В сравнению со встречей в мид-уик изменений претерпела линия защиты: Попов, Дубинчак и Кендзера наблюдали со стороны. "Рух" сегодня не досчитался только Федорчука, которого в середине поля заменил не менее опытный Довгий.

Когда-то Юрий Панькив даже получал вызов в сборную Украины. Конечно, до стартового состава в официальном матче опытному голкиперу было далеко, однако свой стабильный уровень он держал. На старте текущего сезона у вратаря слишком много голевых неточностей. Особенно - после сентябрьской международной паузы. Десять дней назад капитан "Руха" в игре против "Вереса" пустил бабочку со штрафного, который выполнялся под углом. Сегодня Панькив после подачи с левого края от Вивчаренко буквально сбросил мяч на ногу Буяльскому - так открыли счет.

У "Динамо" свои трудности с последним рубежом. Все еще в лазарете Бущан, только восстановился Нещерет, а сегодня в конце первого тайма "сломался" Бойко. По предварительной информации от спортивных врачей, у Дениса повреждение крестообразной связки. За время, что Бойко провел на поле, однажды серьезно ворота киевлян спасти ему все же пришлось: Бойчука запустили по зоне левого полусреднего на свидание, но вратарь вовремя вышел и забрал мяч.

Большую часть первого тайма "Динамо" держало мяч, но казалось, что добавлять в интенсивности игроки не имеют никакого желания. Иногда, как показатель психологических проблем внутри коллектива, решения принимались просто алогичные. В качестве примера: странное забегание Забарного при позиционной атаке от центра поля к лицевой на чужой половине просто для того, чтобы его там закрыла вся защита "Руха" одновременно.

Львовяне понимали, что в контроле мяча таскаться с соперником смысла нет, поэтому выбрали смесь чисто "динамивського" стиля на контратаках и "упловского" с плотной защитой. Несколько из выпадов были интересными благодаря вертикальному переходу от обороны к нападению и с привлечением Бойчука и Климчука. Но лучший момент едва ли не всего матча номинальные гости создали только из офсайда: заброс из глубины до штрафного "Динамо", скидка вдоль линии вратарского, Довгий умудрился не попасть в рамку.

В голове роились мысли, что пропущенный львовянами гол несколько нелогичный. Но после перерыва Буяльський еще одним результативным ударом доказал, что это система: после еще одного прострела и удара Гармаша, который заблокировали, мяч удачно отскочил на ногу 29-м номеру "динамовцев", тот вновь пробил Панькива. Повезло? Можно сказать и так. Но находиться в правильном месте и в правильное время - это также мастерство.

Если в первом тайме "Рух" действовал сконцентрировано, то после перерыва - раскованно. Правда, помогали в этом и сами "динамовцы", которые много позволяли своим соперникам, не держа львовян плотно. Например, Забарный то ли уже наелся футбола со старта сезона, то ли не отнесся к игре серьезно, но будущего никуда не проданного таланта "Динамо" уж слишком часто обходили на противоходе или оставляли за линией мяча. За такой футбол "Ренн" накажет еще в первом тайме в игре четвертого тура ЛЕ.

Воздушная тревога застала команды за аутом "Динамо" на половине поля львовян. После паузы, которая длилась больше часа, "бело-синие" забили третий гол в три касания: вбрасывание Вивчаренко с аута, Гармаш от лицевой сбрасывает под удар, после рикошета мяч на линии штрафной здорово на ногу поймал Тымчик и вогнал его в левый верхний угол.

"Рух" старался, но на сегодня он свой максимум показал. "Динамо" по традиции выжало лучший из возможных результатов благодаря индивидуальному мастерству. В УПЛ этого пока хватает.

Львов. "Арена Львов"

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Ассистенты: Александр Павлинов (Одесса), Виталий Сухин (Одесса)

Динамо - Рух 3:0

Голы: Виталий Буяльский 43, Виталий Буяльский 60, Александр Тымчик 80

Динамо: Денис Бойко (Руслан Нещерет 54), Константин Вивчаренко, Сергей Сидорчук (Александр Андриевский 84), Владислав Кабаев (Денис Гармаш 55), Владимир Шепелев, Виктор Цыганков (Александр Караваев 84), Александр Тымчик, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Артем Беседин (Владислав Ванат 78)

Рух: Юрий Панькив, Алексей Довгий (Богдан Слюбик 80), Юрий Климчук, Уив Соломон-Отабор (Василий Рунич 80), Богдан Бойчук, Роман Дидык, Таллес Бренер (Остап Притула 64), Марко Сапуга, Ростислав Лях (Марьян Мысык 69), Виталий Роман, Денис Слюсар

Предупреждения: Александр Тымчик 56 - Виталий Роман 14, Алексей Довгий 37