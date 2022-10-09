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Не вратарский день. Динамо - Рух 3:0

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

У киевлян третья подряд "сухая" победа в чемпионате

Не вратарский день. Динамо - Рух 3:0

Фото: УПЛ / Автор невідомий

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ротация "Динамо" была необходима. Обновлять свой же рекорд в Лиге Европы и доводить проигрышную серию в еврокубках до шести матчей подряд не хочется, а уже в четверг играть против "Ренна" теперь уже номинально дома. В сравнению со встречей в мид-уик изменений претерпела линия защиты: Попов, Дубинчак и Кендзера наблюдали со стороны. "Рух" сегодня не досчитался только Федорчука, которого в середине поля заменил не менее опытный Довгий.

Когда-то Юрий Панькив даже получал вызов в сборную Украины. Конечно, до стартового состава в официальном матче опытному голкиперу было далеко, однако свой стабильный уровень он держал. На старте текущего сезона у вратаря слишком много голевых неточностей. Особенно - после сентябрьской международной паузы. Десять дней назад капитан "Руха" в игре против "Вереса" пустил бабочку со штрафного, который выполнялся под углом. Сегодня Панькив после подачи с левого края от Вивчаренко буквально сбросил мяч на ногу Буяльскому - так открыли счет.

Не вратарский день. Динамо - Рух 3:0 - изображение 1

У "Динамо" свои трудности с последним рубежом. Все еще в лазарете Бущан, только восстановился Нещерет, а сегодня в конце первого тайма "сломался" Бойко. По предварительной информации от спортивных врачей, у Дениса повреждение крестообразной связки. За время, что Бойко провел на поле, однажды серьезно ворота киевлян спасти ему все же пришлось: Бойчука запустили по зоне левого полусреднего на свидание, но вратарь вовремя вышел и забрал мяч.

Большую часть первого тайма "Динамо" держало мяч, но казалось, что добавлять в интенсивности игроки не имеют никакого желания. Иногда, как показатель психологических проблем внутри коллектива, решения принимались просто алогичные. В качестве примера: странное забегание Забарного при позиционной атаке от центра поля к лицевой на чужой половине просто для того, чтобы его там закрыла вся защита "Руха" одновременно.

Львовяне понимали, что в контроле мяча таскаться с соперником смысла нет, поэтому выбрали смесь чисто "динамивського" стиля на контратаках и "упловского" с плотной защитой. Несколько из выпадов были интересными благодаря вертикальному переходу от обороны к нападению и с привлечением Бойчука и Климчука. Но лучший момент едва ли не всего матча номинальные гости создали только из офсайда: заброс из глубины до штрафного "Динамо", скидка вдоль линии вратарского, Довгий умудрился не попасть в рамку.

В голове роились мысли, что пропущенный львовянами гол несколько нелогичный. Но после перерыва Буяльський еще одним результативным ударом доказал, что это система: после еще одного прострела и удара Гармаша, который заблокировали, мяч удачно отскочил на ногу 29-м номеру "динамовцев", тот вновь пробил Панькива. Повезло? Можно сказать и так. Но находиться в правильном месте и в правильное время - это также мастерство.

Если в первом тайме "Рух" действовал сконцентрировано, то после перерыва - раскованно. Правда, помогали в этом и сами "динамовцы", которые много позволяли своим соперникам, не держа львовян плотно. Например, Забарный то ли уже наелся футбола со старта сезона, то ли не отнесся к игре серьезно, но будущего никуда не проданного таланта "Динамо" уж слишком часто обходили на противоходе или оставляли за линией мяча. За такой футбол "Ренн" накажет еще в первом тайме в игре четвертого тура ЛЕ.

Воздушная тревога застала команды за аутом "Динамо" на половине поля львовян. После паузы, которая длилась больше часа, "бело-синие" забили третий гол в три касания: вбрасывание Вивчаренко с аута, Гармаш от лицевой сбрасывает под удар, после рикошета мяч на линии штрафной здорово на ногу поймал Тымчик и вогнал его в левый верхний угол.

"Рух" старался, но на сегодня он свой максимум показал. "Динамо" по традиции выжало лучший из возможных результатов благодаря индивидуальному мастерству. В УПЛ этого пока хватает.

Львов. "Арена Львов"
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Александр Павлинов (Одесса), Виталий Сухин (Одесса)
Динамо - Рух 3:0
Голы: Виталий Буяльский 43, Виталий Буяльский 60, Александр Тымчик 80
Динамо: Денис Бойко (Руслан Нещерет 54), Константин Вивчаренко, Сергей Сидорчук (Александр Андриевский 84), Владислав Кабаев (Денис Гармаш 55), Владимир Шепелев, Виктор Цыганков (Александр Караваев 84), Александр Тымчик, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Артем Беседин (Владислав Ванат 78)
Рух: Юрий Панькив, Алексей Довгий (Богдан Слюбик 80), Юрий Климчук, Уив Соломон-Отабор (Василий Рунич 80), Богдан Бойчук, Роман Дидык, Таллес Бренер (Остап Притула 64), Марко Сапуга, Ростислав Лях (Марьян Мысык 69), Виталий Роман, Денис Слюсар
Предупреждения: Александр Тымчик 56 - Виталий Роман 14, Алексей Довгий 37

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Комментарии (17)
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фрілансер (Львів)
09.10.2022 в 21:18
Не час ще козлятам сурків перемагати
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0
0
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Spokoyno (Київ)
09.10.2022 в 20:56
Так трохи повезло... що Буяльський "відчував відскок" Ну і динамівці мабуть так накатались на автобусі, що їм аж гидко до нього наближатися...
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0
-1
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Жажа the best (Харьков)
09.10.2022 в 20:51
Дырявые уже экватор переступили. Дайте мне ружье, я их назад в будку загоню!
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+1
-1
фрілансер (Львів)
09.10.2022 в 20:42
А були ж такі , хто Руху перед матчем аванси роздавав.
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+1
-1
Alex-696 (Немирів)
09.10.2022 в 20:47
Жажа the durko?
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0
-2
Ariakiev01 (Київ)
09.10.2022 в 20:35
Игра так себе счет не по игре. Рух както наварил 1 гол по полной потом с убойных позиций простил Динамо. Оборона фигня полная у ДК. Рух просто не был способен забить, а команды посильнее сделают это. Беседин даже в ЧУ баласт
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0
-4
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.10.2022 в 20:41
Ви бачили те, чого не було на ігровому полі насправді, але про що вам марилось згідно хейтерським смакам динамофоба. Не зрослось у вас. Не співчуваю.
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+3
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.10.2022 в 20:31
Болельщиков Динамо с победой!!! Может эта чёрная полоса понемногу уходит?
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+4
-2
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Жажа the best (Харьков)
09.10.2022 в 20:23
Игру не смотрел. Но счет явно не антидинамовский. Еще и на бабло попал. Явно не мой день. Ах да, сегодня же полнолуние!
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+1
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.10.2022 в 20:28
Так пойди повой на луну, дистрофик.
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+2
-2
avatar
Жажа the best (Харьков)
09.10.2022 в 20:30
сходи нах й малолетка тупорылая!
+1
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.10.2022 в 20:32
Нет, мне твоё место не надо.
+1
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.10.2022 в 20:19
Вітаю Динамо і його вболівальників із впевненою перемогою! Шкода лише, що матч прийшлось догравати аж через більше, чим годину, що дуже недоречно з огляду на те, що вже в четвер грати у Польщі матч ліги Європи, а потім через два дні треба повернутися у Львів на матч із Шахтарем. Тут не те що тренуватися, а й відпочивати ніколи.
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+3
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.10.2022 в 20:30
А что поделаешь? Временные неудобства. Не всегда так будет
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+2
-3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.10.2022 в 20:35
Ось тільки у Шахтаря чомусь таких "врємєнних нєудобств" нема, йому люб'язно, точніше, запопадливо, перенесли матч із Львовом. Чому, га?
+2
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.10.2022 в 20:49
Не знаю, я не местный
0
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.10.2022 в 20:53
Моє питання було риторичним, відповідь очевидна.
0
-1

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