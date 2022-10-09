Вернидуб: Есть желание предложить прокомментировать матч судьям

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал ничью с "Минаем" в рамках 6-го тура УПЛ.

– Сыграли вничью, не забили. Плюс, игра пошла не по плану из-за непонятного удаления. Честно говоря, есть желание предложить прокомментировать матч судьям, когда они это делают. Сначала дают желтую карточку игроку, который не виноват в ситуации: нужно давать Волошину, арбитр дает Дибанго.

Еще и второе предупреждение… На мой взгляд, если давать такие карточки… Игрок не фолил, не делал отмашку и получает второе предупреждение. Тем более, соперник сам ныряет, падает. Я специально посмотрел повтор этого эпизода. Что еще комментировать: играли в меньшинстве больше тайма. Несмотря на это, хотели победить, ребята атаковали. Были хорошие моменты, но мы их не реализовали, потому 0:0. Будем готовиться дальше.

– Оцените игру новых исполнителей, которые сегодня вышли в стартовом составе.

– Трудно оценивать. Пусть оценит болельщик. Тот же Капич. Думающий спокойный футболист, обладающий хорошей передачей. Это тот игрок, который может наладить игру в центре поля. Вспомнить хотя бы сегодня острую передачу на Хобленко. Ловрич тоже сыграл на уровне.

Не пропустили, оборона "на ноль", так что сыграл хорошо. Повторюсь, досадно, что Дибанго получил две желтых. Он – молодой парень, расстроился, расплакался. Все его поддержали, все будет хорошо.

- У Ловрича в концовке был хороший момент, чтобы забить…

– Это жизнь. Второй момент у него тоже был очень острый. Зачем бить с подъема… Ударь щекой в ​​угол. К сожалению, где-то не хватило хладнокровия, мастерства. Тот же Хобленко. На мой взгляд, сегодня – одна из лучших его игр в "Кривбассе". Досадно, что он не забил. Ведь моменты были, достаточно неплохие. По желанию наша команда сегодня выглядела очень здорово. На мой взгляд, мы были сильнее и имели больше шансов забить, чем соперник.

- Ждать ли еще усиления от "Кривбасса"?

– В такое время трудно усиливать состав. Вы видите, что происходит в Украине. У меня сердце кровью обливается. Я ведь житель Запорожья и то, что там сейчас происходит… Просто нет слов. Это просто кощунство. Те, кто это производит – просто твари, изверги, других слов для них нет.

Поэтому очень благодарен тем, кто к нам едет. Благодарен Рифету Капичу, который сейчас здесь, несмотря на войну в Украине. Отлично его знаю по "Шерифу". Рад, что он здесь, в "Кривбассе". Если еще будут футболисты такого уровня, то, думаю, усилимся. Ведь усиливаться нужно. Не хватает классных футболистов, которые смогли бы решить судьбу эпизода.

– Почему вы сегодня не производили замены до последних минут?

– А зачем? Вы же видели игру: мы полностью переигрывали "Минай". Все получалось, наладили игру, уходили неплохие контратаки. Решение о замене следует принимать взвешенно. А если бы я раньше выпустил этих трех игроков, а они не вошли бы в игру? В такую ​​игру войти очень тяжело.

Команда выглядела неплохо, слаженно, потому долго не рисковал никого менять. Капич попросил замену. Возможно, он не столь готов, как другие. Тот же Задерак получил повреждение, я заменил его на молодого Никитишина.

– Почему в заявку не попал Виталий Вернидуб?

– За два дня до игры он почувствовал боль в задней мышце. Не стал рисковать его здоровьем. С другой стороны, смог посмотреть в деле Ловрича. Он уже восстановился физически и на тренировках выглядел неплохо. Он заслужил шанс. Все заслуживают своего шанса.