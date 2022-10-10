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Защитник Металлиста 1925: Думаю, что нам все удастся в игре с Александрией

Премьер-лига
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Поединок 6-го тура УПЛ состоится уже сегодня

Защитник Металлиста 1925: Думаю, что нам все удастся в игре с Александрией

Скриншот: канал Металлист 1925 на YouTube

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Защитник "Металлиста 1925" Максим Жичиков рассказал о настроении в команде и подготовке к матчу против "Александрии".

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– Так вышло по календарю, что между матчами с Колосом и "Александрией" 10 дней, не много ли? Как провели этот период?

– Я думаю, что не много. Хорошо отдохнули, было два выходных, затем собрались и провели восемь полноценных тренировочных дней. Я думаю, что все хорошо подготовились и готовы к матчу.

– Удалось ли составить впечатление об "Александрии"? Что представляет собой команда, за счет чего можно одержать победу над ним?

– Команда хорошая, там очень хорошие футболисты. Я думаю, что нам тренерский штаб подскажет, как лучше подготовиться к этой игре тактически и думаю, что все нам удастся.

– "Колос" - это была команда, которую "Металлист 1925" не мог победить в официальных матчах раньше, в новом сезоне это удалось сначала на сборах и сейчас в сезоне. С "Александрией" такая же история. В прошлом сезоне два поражения, но этим летом уже побеждали. Можно сказать, что подобрали рецепт, как справиться с этой командой?

– Когда-то все происходит впервые. Я думаю, что мы очень хорошо к ним подготовились и провели очень хорошую игру.

– Победа над "Колосом" позволила закрепиться в верхней части турнирной таблицы. Если удастся победить и "Александрию" можно подняться на четвертое, а то и третье место в турнирной таблице. Есть ли разговоры об этом в команде, между ребятами? Не давят ли такие мысли?

– Думаю, что игрокам любой команды хочется как можно выше подняться в турнирной таблице. А там будем стараться и прилагать все усилия для этого.

– В общем, с каким настроением команда подходит к игре против "Александрии"?

– Все в хорошем настроении, ждут игры, думаю, что все нам удастся, - сказал Жичиков.

Матч "Александрия" – "Металлист 1925" состоится сегодня и начнется в 15:00.

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В статье: Максим Жичиков ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
metalist1925.com

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