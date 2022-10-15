Денисов: Очень велика вероятность, что Setanta выйдет из соглашения УПЛ

Бывший директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал, что Setanta Sports собирается перестать транслировать УПЛ:

“На сегодняшний день я знаю: очень велика вероятность, что Setanta выйдет вообще из сделки. И их можно понять. Я понимаю их. Все возбуждено, и они ничего не получили.

Регламент не выполняется, создаются новые голосования в Раде, странные решения Печерского суда… Какая трезвая компания захочет так работать?”, - сказал Денисов.