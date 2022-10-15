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Денисов: Очень велика вероятность, что Setanta выйдет из соглашения УПЛ
И снова не удастся сохранить телепул
Олександр Приходько
Бывший директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал, что Setanta Sports собирается перестать транслировать УПЛ:
“На сегодняшний день я знаю: очень велика вероятность, что Setanta выйдет вообще из сделки. И их можно понять. Я понимаю их. Все возбуждено, и они ничего не получили.
Регламент не выполняется, создаются новые голосования в Раде, странные решения Печерского суда… Какая трезвая компания захочет так работать?”, - сказал Денисов.
Напомним, что в начале этого сезона команды УПЛ большинством голосов избрали возможность создания единого телепула. Права на него сроком на три года приобрела компания Setanta Sports, однако "Динамо", "Днепр-1", "Заря", "Рух" и "Металлист" решили транслировать свои матчи на других каналах, нарушая соглашение с официальным вещателем.
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