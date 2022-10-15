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Денисов: Очень велика вероятность, что Setanta выйдет из соглашения УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

И снова не удастся сохранить телепул

Денисов: Очень велика вероятность, что Setanta выйдет из соглашения УПЛ

Олександр Приходько

Новина українською

Бывший директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал, что Setanta Sports собирается перестать транслировать УПЛ:

“На сегодняшний день я знаю: очень велика вероятность, что Setanta выйдет вообще из сделки. И их можно понять. Я понимаю их. Все возбуждено, и они ничего не получили.

Регламент не выполняется, создаются новые голосования в Раде, странные решения Печерского суда… Какая трезвая компания захочет так работать?”, - сказал Денисов.

Напомним, что в начале этого сезона команды УПЛ большинством голосов избрали возможность создания единого телепула. Права на него сроком на три года приобрела компания Setanta Sports, однако "Динамо", "Днепр-1", "Заря", "Рух" и "Металлист" решили транслировать свои матчи на других каналах, нарушая соглашение с официальным вещателем.

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В статье: Александр Денисов Телеканал Setanta Sports телепул
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
15.10.2022 в 09:29
Если это случится, то с нашими клоунами больше никто не захочет иметь дело.
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