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Скрипник: Мы пропустили очень простой гол - такого не должно быть во взрослом футболе
Коуч полтавчан о поражении от харьковской команды
UA-Футбол/Олександр Приходько
Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал
- Виктор Анатольевич, каковы Ваши первые эмоции после игры?
– Я могу сказать, что они тяжелые. Проиграли. Получили мячи в свои ворота после индивидуальных ошибок. Когда по ходу ты уступаешь, демонстрируя реакцию, то соперник за этим наблюдает и делает выводы. Я не скажу, что мы уступили по игре, ведь создали моменты, но что поделаешь.
– Ваша команда очень мощно начала, а потом что-то изменилось. Это заслуга "Металлиста", есть ли какие-нибудь другие факторы?
- Гол в раздевалку – не самый лучший эпизод. Соперник сразу же получает психологическое преимущество. Они начали быстро выбегать в атаки, потом мы еще пропустили очень простой гол. Таких мячей не должно быть во взрослом футболе. Ты можешь действовать медленно, но твой опыт должен подсказывать, как предотвратить это. Мы еще забили после того, но результат нам всем известен.
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