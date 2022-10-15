  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скрипник: Мы пропустили очень простой гол - такого не должно быть во взрослом футболе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скрипник: Мы пропустили очень простой гол - такого не должно быть во взрослом футболе

Премьер-лига
(1 голосов)

Коуч полтавчан о поражении от харьковской команды

Скрипник: Мы пропустили очень простой гол - такого не должно быть во взрослом футболе

UA-Футбол/Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал поражение от харьковского "Металлиста" в рамках 7-го тура УПЛ.

- Виктор Анатольевич, каковы Ваши первые эмоции после игры?

– Я могу сказать, что они тяжелые. Проиграли. Получили мячи в свои ворота после индивидуальных ошибок. Когда по ходу ты уступаешь, демонстрируя реакцию, то соперник за этим наблюдает и делает выводы. Я не скажу, что мы уступили по игре, ведь создали моменты, но что поделаешь.

– Ваша команда очень мощно начала, а потом что-то изменилось. Это заслуга "Металлиста", есть ли какие-нибудь другие факторы?

- Гол в раздевалку – не самый лучший эпизод. Соперник сразу же получает психологическое преимущество. Они начали быстро выбегать в атаки, потом мы еще пропустили очень простой гол. Таких мячей не должно быть во взрослом футболе. Ты можешь действовать медленно, но твой опыт должен подсказывать, как предотвратить это. Мы еще забили после того, но результат нам всем известен.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Ворскла"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде