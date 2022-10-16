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Сикан забивает третий гол Шахтера. Донецк побеждает Динамо 3:1
Ассист сделал Михаил Мудрик
Фото: ФК Шахтер
Даниил Сикан забил третий гол донецкого "Шахтера" в матче против киевского "Динамо". Ассист на форварда сделал вингер Михаил Мудрик. Теперь "Шахтер" побеждает со счетом 3:1.
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