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Сикан забивает третий гол Шахтера. Донецк побеждает Динамо 3:1

Премьер-лига
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Ассист сделал Михаил Мудрик

Сикан забивает третий гол Шахтера. Донецк побеждает Динамо 3:1

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Даниил Сикан забил третий гол донецкого "Шахтера" в матче против киевского "Динамо". Ассист на форварда сделал вингер Михаил Мудрик. Теперь "Шахтер" побеждает со счетом 3:1.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Даниил Сикан Михаил Мудрик
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