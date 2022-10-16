Кучук: Я давно в футболе - все понимаю. Играть в восемь полевых игроков - очень сложно

Главный тренер "Руху" Леонид Кучук прокомментировал поражение в резонансном матче 7-го тура УПЛ против "Днепра-1".

"Благодарю нашу молодую команду, ребята играли очень хорошо, держались. Но обстоятельства сложились против нас. Играть в восемь полевых игроков против полного состава команды, которая идет в турнирной таблице на первом месте, очень сложно.

После такого матча не хочется ни о чем рассказывать, я не буду этого делать. Посмотрите просто на то, что происходило во время этой игры, в частности, на эпизод с пенальти…