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Кучук: Я давно в футболе - все понимаю. Играть в восемь полевых игроков - очень сложно
Коуч львовян расстроен сценарием игры против "Днепра-1"
ФК "Рух" / Автор неизвестен
Главный тренер "Руху" Леонид Кучук прокомментировал
"Благодарю нашу молодую команду, ребята играли очень хорошо, держались. Но обстоятельства сложились против нас. Играть в восемь полевых игроков против полного состава команды, которая идет в турнирной таблице на первом месте, очень сложно.
После такого матча не хочется ни о чем рассказывать, я не буду этого делать. Посмотрите просто на то, что происходило во время этой игры, в частности, на эпизод с пенальти…
Я очень долго уже работаю в футболе, поэтому все понимаю… Если они хотят, чтобы чемпионат играли восемь человек, пусть играют. Всем спасибо…", - рассказал коуч львовян.
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