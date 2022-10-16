  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кучук: Я давно в футболе - все понимаю. Играть в восемь полевых игроков - очень сложно
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кучук: Я давно в футболе - все понимаю. Играть в восемь полевых игроков - очень сложно

Премьер-лига
(1 голосов)

Коуч львовян расстроен сценарием игры против "Днепра-1"

Кучук: Я давно в футболе - все понимаю. Играть в восемь полевых игроков - очень сложно

ФК "Рух" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Руху" Леонид Кучук прокомментировал поражение в резонансном матче 7-го тура УПЛ против "Днепра-1".

"Благодарю нашу молодую команду, ребята играли очень хорошо, держались. Но обстоятельства сложились против нас. Играть в восемь полевых игроков против полного состава команды, которая идет в турнирной таблице на первом месте, очень сложно.

После такого матча не хочется ни о чем рассказывать, я не буду этого делать. Посмотрите просто на то, что происходило во время этой игры, в частности, на эпизод с пенальти…

Читайте такжеКучер: Легионеры побоялись поехать на матч во Львов из-за угрозы для их жизни

Я очень долго уже работаю в футболе, поэтому все понимаю… Если они хотят, чтобы чемпионат играли восемь человек, пусть играют. Всем спасибо…", - рассказал коуч львовян.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леонид Кучук Рух (Львов) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Рух"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде