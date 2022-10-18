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Стали известны судейские назначения на матчи 8-го тура УПЛ
VAR будет работать на матче с участием "Ворсклы"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 8-го тура чемпионата Украины сезона-2022/2023.
8-й тур
18.10.2022 (вторник)
"Львов" - "Верес". Львов. "СКИФ".13:00. Арбитр - Пасхал И. Ю (Херсон),
"Черноморец" - "Заря". Ковалевка. "Колос". 15:00. Арбитр - Балакин Н. О (Киевская обл.),
"Александрия" - "Кривбасс". Александрия. КСК "Ника". 15:00. Арбитр - Новохатний В. В (Киев),
19.10.2022 (среда)
"Днепр-1" - "Ингулец". Ужгород. "Авангард". 13:00. Арбитр - Шандор А. А (Львов).
"Ворскла" - "Рух". Минай. "Минай-Арена". 13:00. Арбитр - Романюк А. М (Ивано-Франковск), Арбитр VAR - Монзуль К. В (Харьков),
"Металлист 1925" - "Минай". Ковалевка. "Колос". 15:00. Арбитр - Арановский Е. А (Киев),
"Шахтер" - "Колос". Львов. "Львов Арена".17:00. Арбитр - Коваленко А. А (Полтава),
20.10.2022 (четверг)
"Динамо" - "Металлист". Киев. НСК "Олимпийский". 17:00. Арбитр - Блавацкий Р. А (Львов).
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