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Стали известны судейские назначения на матчи 8-го тура УПЛ

Премьер-лига
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VAR будет работать на матче с участием "Ворсклы"

Стали известны судейские назначения на матчи 8-го тура УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 8-го тура чемпионата Украины сезона-2022/2023.

8-й тур

18.10.2022 (вторник)

"Львов" - "Верес". Львов. "СКИФ".13:00. Арбитр - Пасхал И. Ю (Херсон),

"Черноморец" - "Заря". Ковалевка. "Колос". 15:00. Арбитр - Балакин Н. О (Киевская обл.),

"Александрия" - "Кривбасс". Александрия. КСК "Ника". 15:00. Арбитр - Новохатний В. В (Киев),

19.10.2022 (среда)

"Днепр-1" - "Ингулец". Ужгород. "Авангард". 13:00. Арбитр - Шандор А. А (Львов).

"Ворскла" - "Рух". Минай. "Минай-Арена". 13:00. Арбитр - Романюк А. М (Ивано-Франковск), Арбитр VAR - Монзуль К. В (Харьков),

"Металлист 1925" - "Минай". Ковалевка. "Колос". 15:00. Арбитр - Арановский Е. А (Киев),

"Шахтер" - "Колос". Львов. "Львов Арена".17:00. Арбитр - Коваленко А. А (Полтава),

20.10.2022 (четверг)

"Динамо" - "Металлист". Киев. НСК "Олимпийский". 17:00. Арбитр - Блавацкий Р. А (Львов).

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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