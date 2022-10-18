Днепр-1 - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Сухая" серия "Днепра-1" была нарушена: в прошлом туре лидер пропустил два мяча от "Руха". Но самое главное для Кучера и компании – это очки. Их пока "Днепр-1" не терял, что позволяет единолично возглавлять турнирную таблицу.

"Ингулец" не выглядит тем соперником, кто способен остановить лидера. Но вряд ли "Днепру-1" будет просто, ведь перед ним будет поставлена ​​насыщенная, организованная и целенаправленная оборона. Придется потрудиться.

Матч состоится в среду, 19-го октября 2022-го года, в 13:00 в Ужгороде. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН. Также видеоэфир будет доступен на YouTube канале FootballHab.

Если у вас не будет возможности смотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции. Она доступна в матч-центре UA-Футбол >>>