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Днепр-1 - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.10.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
фото - СК Дніпро-1
"Сухая" серия "Днепра-1" была нарушена: в прошлом туре лидер пропустил два мяча от "Руха". Но самое главное для Кучера и компании – это очки. Их пока "Днепр-1" не терял, что позволяет единолично возглавлять турнирную таблицу.
"Ингулец" не выглядит тем соперником, кто способен остановить лидера. Но вряд ли "Днепру-1" будет просто, ведь перед ним будет поставлена насыщенная, организованная и целенаправленная оборона. Придется потрудиться.
Матч состоится в среду, 19-го октября 2022-го года, в 13:00 в Ужгороде. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН. Также видеоэфир будет доступен на YouTube канале FootballHab.
Если у вас не будет возможности смотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции. Она доступна в матч-центре UA-Футбол >>>
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