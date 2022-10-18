Львов – Верес 1:3. Гости оправдывают статус фаворита

Если бы не война, вокруг этого противостояния можно было бы строить хорошую историю. Помните, как в 2018-м году команда "Верес" всем составом переехала во "Львов", а клубы поменялись местами - ровенчане оказались во Второй лиге, а львовяне заняли их место в высшем дивизионе? Хорошая основа, чтобы добавить остроты и принципиальности украинскому футболу. Но в нынешних условиях как-то не до этого. Матч состоялся в запланированные сроки – и этому радуемся. Еще b без перерывов на воздушную тревогу – вообще чудесно.

Хорошая игра в предыдущем туре побудила Олега Дулуба оставить стартовый состав "Львова" без изменений. Впрочем, есть и другое объяснение – у него откровенно ограниченные кадровые ресурсы, чтобы проводить ротацию. Как следствие, хозяева вышли с тремя защитниками – Бусько, Муравским и Крушинским, Полегенько и Мильченко закрывали фланги, в центре действовал треугольник Шишка – Васильев – Бойко, пару форвардов снова сформировали Нычь и Бугай.

Юрий Вирт, даже если бы хотел поступить так же, не смог бы, поскольку из-за дисквалификации потерял двух основных вингеров – Геннадия Пасича и Виталия Дахновского. Тренер не стал менять схему, а просто по позициям заменил игроков. Слева в атаке вышел Владислав Шарай, справа – Михаил Сергийчук. Вместо Лебеденко, который являлся основным в первых турах, позицию центрального атакующего хавбека занял Станислав Шарай, на острие действовал Гайдучик. Оборонный блок был традиционным – Гагун, Курко, Вовченко, Е.Пасич в защите, Клец и Кучеров играли как опорные хавбеки.

Игру на правах фаворита лучше начал "Верес". Курко должен был забивать с двух метров после того, как Евгений Пасич пробил слета и мяч упал в ноги находившемуся перед воротами защитнику. Но Василий запустил выше. Вскоре в быстрой контратаке Сергийчук вывел Гайдучика на свидание с кипером, однако Пономаренко вовремя вышел из ворот и принял удар на себя.

"Львов" ответил сразу голом. С ударом Муравского головой после углового розыгрыша Когут справился, но отбил мяч на соперника. Мильченко эффектно прошел по лицевой линии, прострелил и мяч от защитников отлетел к Бугаю. А тот уже с близкого расстояния пробил под штангу. Но преимуществом "Львов" владел три минуты. Провал Крушинского, очень легко позволившего пройти Станиславу Шараю, привел к прострелу, после которого Гайдучик буквально занес мяч в ворота.

Однако такая атакующая феерия не получила продолжения и постепенно сошла на нет, превратившись в классическое для наших широт тактическое противостояние в центре поля с небольшим преимуществом гостей, что вылилось в чуть неточный удар Кучерова слета и простой для голкипера выстрел со штрафного.

Интересно, что на второй тайм Олег Дулуб выпустил двух свежих центральных защитников – было заметно, что Муравский и Крушинский не всегда успевают за быстрыми Шараями и Сергийчуком, так что ситуацию должны были исправить Никитюк и Вовкун. В общем, "Львову" удавалось сдерживать атаку "Вереса", но все перечеркнул стандарт. На 67-й минуте ровенчане получили право на штрафной, Вовченко пробил прямолинейно, но вышло как раз между Нычем и Бугаем, которые в этом эпизоде ​​сыграли, мягко говоря, робко. Пономаренко спасти не смог.

Это был нокдаун, и тут же "Верес" нанес контрольный удар, который фактически решил судьбу этого матча. Евгений Пасич разогнал атаку левым флангом, отдал в штрафную на Гайдучика, а тот пятой элегантно сбросил на Станислава Шарая, который выполнил удар в стиле Анри - с подкруткой в ​​дальний нижний угол.

"Львов", похоже, весь свой характер потратил на "Металлист 1925 года" в прошлом туре. На этот раз подопечные Дулуба оказались бессильными и так и не смогли организовать хотя бы намек на возобновление интриги. "Верес" одержал уверенную победу и вернулся в тройку лидеров. По крайней мере, на одни сутки.

VBet лига. 8-й тур

18 октября. Львов. Стадион Скиф. Начало – 13:00

Арбитр – Игорь Пасхал

ФК "Львов" - "Верес" 1:3

Голы: Бугай 14 – Гайдучик 17, Вовченко 67, С.Шарай 69

"Львов": Пономаренко – Полегенько, Бусько (Якимов 70), Муравский (Волкун 46), Крушинский (Р.Никитюк 46), Мильченко – Шишка (Мышенко 55), Бойко, Васильев – Нычь (Михайлив 74), Бугай

Тренер: Олег Дулуб

"Верес": Когут - Гагун, Курко, Вовченко, Е.Пасич - Кучеров, Клец (Лебеденко 81) - Сергийчук (С.Шестаков 81), С.Шарай, В.Шарай (Квасный 87) -Гайдучик (М.Шестаков 78 )

Тренер: Юрий Вирт

Предупреждения: Мильченко 7, Крушинский 26, Бусько 29, Шишка 35, Волкун 66, Васильев 89, Мышенко 90+2 – Гагун 35, В.Шарай 48, Сергийчук 57