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Игрок Кривбасса: Хочу извиниться перед нашими болельщиками

Премьер-лига
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Криворожцы пока что без побед в чемпионате

Игрок Кривбасса: Хочу извиниться перед нашими болельщиками

Фото: ФК Кривбасс

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Полузащитник криворожского "Кривбасса" Максим Задерака прокомментировал поражение от "Александрии" (0:2) в рамках 8-го тура УПЛ.

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– Два момента не забиваем, и почти сразу же пропускаем. Такая картина была в каждом из таймов. С чем это связано?

– Во-первых, есть проблемы с реализацией. Создаем много моментов, но пока нам тяжело забить. Во-вторых, значит, недостаточная концентрация, где-то недоигрывали эпизоды. И это вылилось в два пропущенных мяча. Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Мы стараемся и будем по максимуму выкладываться в дальнейшем, чтобы исправить положение. Сейчас у нас нелегкий период.

"Александрия" – родная команда для меня, ведь я сам александриец. Но на каждый матч я выхожу мотивированным. Мне все равно: то ли это "Александрия", то ли это "Минай", то ли это "Колос". Не могу сказать, что сегодня провальная игра. Но есть множество моментов, которые мы не реализуем, а потом нас наказывают, - подытожил Задерака.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия Максим Задерака
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Источник:
fckryvbas.com

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