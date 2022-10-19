УПЛ. Днепр-1 - Ингулец 2:2. Первая тревога, первая потеря

В Украине война длится более восьми лет, полномасштабное вторжение – уже около восьми месяцев. Но до сих пор Ужгород в футбольном плане не чувствовал на себе капризов войны. В этом сезоне в столице Закарпатья (и в пригороде Ужгорода) было сыграно тринадцать поединков УПЛ, и ни один не был прерван из-за тревог. Сегодня же приостановили сразу два.

О событиях в Минае, где "Ворскла" принимала "Рух", можно прочесть в соседнем отчете. Здесь же – о противостоянии двух полюсов турнирной таблицы. "Днепр-1" как лидер турнира и "Ингулец" как один из бойцов за выживание. В привычных условиях развитие и результат матча вряд ли могли удивить, но в условиях почти полуторачасового "простоя" из-за тревоги случиться могло все, что угодно… Кто-то мог потерять тонус, а кто-то, наоборот, – восстановить энергию.

Со стартовым составом "Ингульца" все понятно. Команда не рассеивает силы на другой турнир. Кроме того, матч предыдущего седьмого тура петровчане провели заблаговременно, получив возможность целенаправленно готовиться к "Днепру-1" более недели. Другое дело – команда Кучера. У нее действительно напряженный график. Возможно, именно этим обусловлено отсутствие в заявке голкипера Валефа, до сих пор не пропустившего ни одного матча. Среди неожиданностей также можно отметить выход в обороне Логинова. Бузанелло отдыхал.

Первый тайм не сформировал цельного впечатления. Не только из-за вынужденного перерыва, но и из-за отсутствия содержательной игры на атаку в исполнении обеих команд. "Днепр-1" много владел мячом и долго разыгрывал свои атаки, но мало бил по воротам. Навес в направлении Довбика долгое время оставался единственной реальной возможностью номинальных хозяев, но затем выстрелил тот, кто часто помогает команде в трудных ситуациях. Нет, не Довбик – Адамюк. Он ударом головой точно замкнул навес Амаша от флажка.

"Ингульцу" было тяжело смириться с такой реальностью. Ведь у команды были более явные возможности отличиться, чем у соперника. Партнерам удалось вывести Нагиева "на свидание" с Юрчуком, но голкипер продемонстрировал, что отсутствие игровой практики не вредит его реакции и сноровке. Потом из глубины пробивал Запорожец, но эту дуэль выиграл Юрчук. Пожалуй, в этом заключается разница в классе: когда один коллектив забивает с минимальных возможностей, а другой не может реализовать хорошие шансы.

"Ингулец" почувствовал слабость соперника и пытался воспользоваться ею. По крайней мере, впоследствии создал еще один очень хороший момент. Даже двойной. Нагиев вышел "один на один" с вратарем, но проиграл свою дуэль Юрчуку. Клименко добивал издалека, но попал в каркас (после рикошета от Сватка).

Что-то явно шло не по плану Кучера, но повлиять на игру тренер вовремя не сумел. Сумбур в зоне ответственности опорных полузащитников помешал перекусить передачу Клименко с фланга, а неудачная игра центральных защитников не способствовала остановке выскочившего из-за спины Смолякова.

У "Днепра-1" перед этим были атаки. В частности, мог оформить дубль Адамюк. Был и другой эпизод, в ходе которого пробивал, кажется, Довбик. Но по-настоящему "психанул" Пихаленок. Он разыграл атаку из центра поля, затем подхватил мяч в зоне ответственности опорных полузащитников – и точно пробил по центру. Похожий гол этот игрок забил "Вадуцу".

"Днепр-1" старался вырвать победу (моменты были у Довбика и Балули) – в этом команде Кучера не откажешь. Но на этот раз того фокуса, который состоялся в матчах с "Вадуцом" и "Рухом", - победные голы на последних секундах, - не случилось. Под первые сирены тревоги "Днепр-1" теряет первые очки в чемпионате. Рано или поздно это должно было случиться.

УПЛ. 8-ой тур. 19.10.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Александр Шандор

СК "Днепр-1" - "Ингулец" 2:2

Голы: Владимир Адамюк 45+1, Александр Пихалёнок 68 - Артем Смоляков 55, Артем Смоляков 66

СК "Днепр-1": Валерий Юрчук, Владимир Адамюк (Владимир Танчик 70), Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк, Янис Амаш, Сергей Логинов (Александр Назаренко 59), Валентин Рубчинский (Артём Громов 59, Фарес Балули 80), Доминго Бланко (Игорь Когут 80), Александр Сваток, Александр Пихалёнок

"Ингулец": Даниил Кучер, Евгений Запорожец (Андрей Коробенко 90+2), Владислав Клименко (Максим Марусич 86), Александр Кучеренко, Сергей Ченбай, Владислав Р. Сидоренко, Виталий Павлов, Артем Смоляков (Даниил Кравчук 75), Дмитрий Нагиев (Владимир Одарюк 75), Тарас Сакив, Андрей Кухарук

Предупреждение: Даниил Кучер 81