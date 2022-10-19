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Богданов провел свой первый матч в сезоне. Весной он вступил в ряды ВСУ

Премьер-лига
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Вышел на замену в матче с Шахтером

Богданов провел свой первый матч в сезоне. Весной он вступил в ряды ВСУ

Фото: instagram.com/andreybecks

Новина українською

Полузащитник "Колоса" Андрей Богданов вышел на второй тайм матча 8-го тура протв "Шахтера".

Это первый поединок хавбека в нынешнем сезоне. Последний раз Богданов выходил на поле в официальном матче 12 декабря прошлого года против “Миная".

Напомним, что весной Богданов добровольно вступил в ВСУ. Весь период до начала чемпионата у него не было возможности полноценно тренироваться. А уже в конце июня "Колос" обратился в Министерство обороны Украины для того, чтобы разрешить полузащитнику готовиться к новому сезону вместе с кузовами.

Также отметим, что появление хавбека на поле вышло не самым удачным – именно из под него "горняки" забили свой второй гол (2:0 к 50-й минуте).

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В статье: Андрей Богданов Колос (Ковалевка)
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