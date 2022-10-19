Премьер-лига
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С пятницы до понедельника. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 10-го тура
Расписание 10-го тура УПЛ
Дирекция
10 тур
28 октября (пятница)
Металлист 1925 – Заря 17:00
29 октября (суббота)
Ворскла – Минай 13:00
Шахтер – Александрия 17:00
30 октября (воскресенье)
Днепр-1 – Черноморец 13:00
Ингулец – Рух 13:00
Львов – Металлист 15:00
Динамо – Кривбасс 17:00
31 октября (понедельник)
Колос – Верес 13:00
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Источник:УПЛ
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