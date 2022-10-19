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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С пятницы до понедельника. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 10-го тура

Премьер-лига
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Расписание 10-го тура УПЛ

С пятницы до понедельника. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 10-го тура

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 8 и 9 туров чемпионата Украины сезона 2022/23.

10 тур

28 октября (пятница)

Металлист 1925 – Заря 17:00

29 октября (суббота)

Ворскла – Минай 13:00

Шахтер – Александрия 17:00

30 октября (воскресенье)

Днепр-1 – Черноморец 13:00

Ингулец – Рух 13:00

Львов – Металлист 15:00

Динамо – Кривбасс 17:00

31 октября (понедельник)

Колос – Верес 13:00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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