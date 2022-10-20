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Бойко: Луческу делает все возможное, чтобы вывести команду из этого состояния

Премьер-лига
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Кипер Динамо говорит, что все будет хорошо

Бойко: Луческу делает все возможное, чтобы вывести команду из этого состояния

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко уверен, что киевляне смогут выбраться из кризиса.

"Настоящим болельщикам, не тем, кто в затруднительное время отворачивается от команды или кричит "Позор!", хочу сказать, что наши результаты в последнее время действительно не радуют. А, как известно, результат в футболе – это главное. На самом деле, сейчас всем очень тяжело. В первую очередь, хочется, чтобы каждый болельщик, любящий эту команду и верящий в нее, продолжал нас поддерживать и понимал, что у нас нет футболистов, которым бы было все равно, которые выходят на футбольное поле и только отбывают номер или отрабатывают свою зарплату.

Все ребята действительно волнуются, им не все равно, каждому, кто сейчас в составе нашей команды, не безразлично, мы все переживаем за результаты, за то, что сейчас происходит с "Динамо". Да, период очень сложный и затруднительный, но его нужно пережить, прежде всего, ментально и психологически как индивидуально, так и командой, в целом.

Должны справиться с помощью наших болельщиков и выйти на тот уровень, которого все от нас ожидают, который команда показывала в предыдущих сезонах. На это нужно время. Нужно верить не только в футболистов, в команду, но и в главного тренера и тренерский штаб, ведь им тоже очень тяжело. Поверьте мне, и Луческу, и его помощники делают все возможное, чтобы вывести команду из этого состояния, как можно лучше подготовить к каждой следующей игре, все наладить и встать на победный путь", — сказал Бойко.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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shat (киев)
20.10.2022 в 22:24
Динамо показывает антифутбол , антитактику , эксперты по падениям и перекосу рож от псевдо боли . на результат болельльщику как раз плевать , смотрят на игру , это зрелищный вид спорта
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