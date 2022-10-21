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Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на ЧМ-2022
Окончательный список будет утвержден 10 ноября
Фото: із відкритих джерел
Стал известен предварительный состав сборной Польши на чемпионат мира в Катаре. В четверг, 20 октября, тренер поляков Чеслав Михневич объявил имена 47 игроков, которые могут войти в финальный состав команды на чемпионат мира.
В этот список вошел и защитник "Динамо" Томаш Кендзера. На счету Кендзеры 26 матчей (1 гол) за национальную команду.
Отметим, что окончательный список будет утвержден 10 ноября, а чемпионат мира начнется через десять дней – 20 ноября.
Сборная Польши сыграет в группе С вместе с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией. Свой первый матч команда Кендзеры проведет 22 ноября против Мексики.
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