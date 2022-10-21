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Бразилец Шахтера не хочет возвращаться в донецкий клуб из аренды
Сейчас он выступает в "Интернасьонале"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "Интернасьонала" Витао, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", заявил о желании остаться в бразильской команде.
"Это ни для кого не секрет. Моя воля заключается в том, чтобы остаться [в "Интернасьонале"]. Я многое определил для себя с тех пор, как приехал. Я очень счастлив здесь. Моя семья тоже. Но все зависит не только от меня. Все гораздо сложнее. Я хочу продолжать делать свою работу. Я надеюсь, что все пройдет максимально гладко. Это не так просто.
Если я останусь, то буду очень горд. Если произойдет обратное, я уйду с высоко поднятой головой, помня о том, что оставил все самое лучшее здесь", - заявил Витао.
Напомним, что арендное соглашение между сторонами действительно до лета 2023 года. После его окончания у Витао есть еще год контракта с "Шахтером". В этом сезоне на счету бразильца 25 матчей в бразильской Серии А и один забитый мяч.
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