"Павелко - пахан украинского футбола". Козловский жестко раскритиковал руководство УАФ

Владелец "Руха" Григорий Козловский раскритиковал руководство Украинской ассоциации футбола.

"В нашем футболе образовалась ОПГ (организованная преступная группа), которая называется УАФ. Руководит этой ОПГ Павелко – пахан украинского футбола и король всего футбола.

Правая и левая рука Павелка – Алан Плиев – бывший охранник. Они и Вадим Костюченко – три человека, которые управляют футболом, но никакого отношения к нему не имеют. Это люди, паразитирующие на футболе и создавшие монополию.

Таких Павелков, Костюченко и Плиевых еще может быть много, но мы должны все сделать, чтобы они больше не появлялись в украинском футболе. Андрей Васильевич, готовьте попкорн", - сказал Козловский на специальной пресс-конференции.