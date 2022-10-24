Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Павелко - пахан украинского футбола". Козловский жестко раскритиковал руководство УАФ
Он называет УАФ организованной преступной группой
Владелец "Руха" Григорий Козловский раскритиковал руководство Украинской ассоциации футбола.
"В нашем футболе образовалась ОПГ (организованная преступная группа), которая называется УАФ. Руководит этой ОПГ Павелко – пахан украинского футбола и король всего футбола.
Правая и левая рука Павелка – Алан Плиев – бывший охранник. Они и Вадим Костюченко – три человека, которые управляют футболом, но никакого отношения к нему не имеют. Это люди, паразитирующие на футболе и создавшие монополию.
Таких Павелков, Костюченко и Плиевых еще может быть много, но мы должны все сделать, чтобы они больше не появлялись в украинском футболе. Андрей Васильевич, готовьте попкорн", - сказал Козловский на специальной пресс-конференции.
Напомним, что матч желто-черных в УПЛ против "Днепра-1" (2:3) завершился скандалом - львовяне доигрывали поединок вдевятером.
После завершения игры на поле произошла массовая потасовка с участием игроков, персонала и функционеров обоих клубов, включая спортивного директора "Днепра-1" Евгения Красникова и генерального директора "Руха" Игоря Дедышина.
Популярное сейчас
- Миколенко попал в сборную тура АПЛ - украинец в компании звезд Ман Сити
- Моуриньо: Поздравляю Наполи с незаслуженной победой
- "Украина должна быть на ЧМ-2022". Шахтер призвал ФИФА отстранить Иран от Мундиаля
- Металлист сыграет с Днепром-1, встреча Динамо и Ворсклы. Расписание футбола на 21-23 октября
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+