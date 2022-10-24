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"Павелко - пахан украинского футбола". Козловский жестко раскритиковал руководство УАФ

Премьер-лига
(3 голосов)

Он называет УАФ организованной преступной группой

"Павелко - пахан украинского футбола". Козловский жестко раскритиковал руководство УАФ

Новина українською

Владелец "Руха" Григорий Козловский раскритиковал руководство Украинской ассоциации футбола.

"В нашем футболе образовалась ОПГ (организованная преступная группа), которая называется УАФ. Руководит этой ОПГ Павелко – пахан украинского футбола и король всего футбола.

Правая и левая рука Павелка – Алан Плиев – бывший охранник. Они и Вадим Костюченко – три человека, которые управляют футболом, но никакого отношения к нему не имеют. Это люди, паразитирующие на футболе и создавшие монополию.

Таких Павелков, Костюченко и Плиевых еще может быть много, но мы должны все сделать, чтобы они больше не появлялись в украинском футболе. Андрей Васильевич, готовьте попкорн", - сказал Козловский на специальной пресс-конференции.

Напомним, что матч желто-черных в УПЛ против "Днепра-1" (2:3) завершился скандалом - львовяне доигрывали поединок вдевятером.

После завершения игры на поле произошла массовая потасовка с участием игроков, персонала и функционеров обоих клубов, включая спортивного директора "Днепра-1" Евгения Красникова и генерального директора "Руха" Игоря Дедышина.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский УАФ
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Источник:
Ruh TV

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Комментарии (2)
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Прocтo Тoлик (Одесса)
24.10.2022 в 14:04
козловский это тоже опг... все наша страна это опг...
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Просто Квашин (Харьков)
24.10.2022 в 14:00
Зараз з нір та канав повилазять "балєльщікі хвутбола с горлавкі і макєєвкі" , ті які проснувшись та до вечора бурмотять "Суркіс фсьо купіл" та почнуть захищати злочинця, який допомогає одному сєпарському клубу з року в рік вигравати чемпіонат. Будуть "с прєдиханієм" та піною з рота талдичити "сколька он сдєлал" та "лучшій із лучшіх". А тим часом, футбол в країні майже зник.Зник з телеекранів, зник з вулиць... павелко докерувався до того, що своїми махінаціями з телеправами, за малим, не зупинив чемпіонат. А афери з заводами футбольних газонів та "впаріванієм" цих же полів - вийшли на рівень топ-корупції...
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0
-1

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