Суркис: Амбициозные цели Динамо – не смотреть в таблицу и в каждом матче добиваться победы

Президент киевского Динамо Игорь Суркис порассуждал о неутешительных результатах команды в Лиге Европы и чемпионате Украины.

– Насколько я знаю, после второго матча с Ренном было собрание команды. О чем вы общались?

– Никакого собрания не было. Я после матча с Ренном был в раздевалке 10 минут и сказал, что у нас впереди очень важная игра с Шахтером. Потом вместе с командой переехал во Львов.

Я разговаривал с нашим капитаном Сидорчуком и лидерами: Буяльским, Цыганковым. Они все прекрасно понимают и очень переживают. Мне их где-то жалко. Я бы не сказал, что в команде есть расконцентрированность, скорее, какая-то боязнь.

В матче с Ворсклой мы могли как выиграть, так и проиграть. У Караваева был момент, когда было проще забить, но он не забил. Это не означает, что команда не отдается на поле и тренировочном процессе.

Может быть, это говорит о том, что наша команда привыкла жить в комфортных условиях и не может перестроиться на военное время. Но каждый футболист Динамо должен понять, что в окопах нашим воинам гораздо тяжелее. Они должны задуматься и каждый должен сделать вывод для себя. Тогда они сбросят психологический груз и станет легче. Нужно бояться не за результат, а за игру, которую они показывают на поле.

Играют медленно, потому что боятся ошибиться, играют быстро – ошибаются. Нужно просто играть в тот футбол, в который они играли на протяжении последних двух лет. Тогда они перестанут бояться.

– Как вы настраиваете футболистов Динамо на матч с АЕКом в Лиге Европы?

– Разговариваем, объясняем, чтобы снять этот психологический груз ответственности. Тренировочного процесса у нас нет. Вчера отыграли с Ворсклой, сегодня на автобусе команда поехала в Кишинев, завтра проведут тренировку и полетят на Кипр. Я уже здесь, потому что была небольшая проблема с локацией. Слава Богу, удалось решить. Нашли поля и надеемся, что команда проведет полноценную тренировку после приезда.

– Динамо в чемпионате Украины отстает от первого места на 12 очков, имея игру в запасе. Какая цель стоит перед командой на сезон УПЛ?

– Перед Динамо стоят самые амбициозные цели – не смотреть в турнирную таблицу и в каждом матче добиваться победы. Получится или нет – это уже другой вопрос.

– Вы готовы к радикальным изменениям по ходу сезона и ради этого пожертвовать борьбой за чемпионство?

– Что для вас означает радикальное решение? Всех выгнать и набрать новую команду? Нет, я не готов. Этого не заслуживает ни наш главный тренер, ни футболисты.