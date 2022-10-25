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Суркис: Амбициозные цели Динамо – не смотреть в таблицу и в каждом матче добиваться победы
Президент Динамо порассуждал о нынешней игре команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент киевского
– Насколько я знаю, после второго матча с Ренном было собрание команды. О чем вы общались?
– Никакого собрания не было. Я после матча с Ренном был в раздевалке 10 минут и сказал, что у нас впереди очень важная игра с Шахтером. Потом вместе с командой переехал во Львов.
Я разговаривал с нашим капитаном Сидорчуком и лидерами: Буяльским, Цыганковым. Они все прекрасно понимают и очень переживают. Мне их где-то жалко. Я бы не сказал, что в команде есть расконцентрированность, скорее, какая-то боязнь.
В матче с Ворсклой мы могли как выиграть, так и проиграть. У Караваева был момент, когда было проще забить, но он не забил. Это не означает, что команда не отдается на поле и тренировочном процессе.
Может быть, это говорит о том, что наша команда привыкла жить в комфортных условиях и не может перестроиться на военное время. Но каждый футболист Динамо должен понять, что в окопах нашим воинам гораздо тяжелее. Они должны задуматься и каждый должен сделать вывод для себя. Тогда они сбросят психологический груз и станет легче. Нужно бояться не за результат, а за игру, которую они показывают на поле.
Играют медленно, потому что боятся ошибиться, играют быстро – ошибаются. Нужно просто играть в тот футбол, в который они играли на протяжении последних двух лет. Тогда они перестанут бояться.
– Как вы настраиваете футболистов Динамо на матч с АЕКом в Лиге Европы?
– Разговариваем, объясняем, чтобы снять этот психологический груз ответственности. Тренировочного процесса у нас нет. Вчера отыграли с Ворсклой, сегодня на автобусе команда поехала в Кишинев, завтра проведут тренировку и полетят на Кипр. Я уже здесь, потому что была небольшая проблема с локацией. Слава Богу, удалось решить. Нашли поля и надеемся, что команда проведет полноценную тренировку после приезда.
– Динамо в чемпионате Украины отстает от первого места на 12 очков, имея игру в запасе. Какая цель стоит перед командой на сезон УПЛ?
– Перед Динамо стоят самые амбициозные цели – не смотреть в турнирную таблицу и в каждом матче добиваться победы. Получится или нет – это уже другой вопрос.
– Вы готовы к радикальным изменениям по ходу сезона и ради этого пожертвовать борьбой за чемпионство?
– Что для вас означает радикальное решение? Всех выгнать и набрать новую команду? Нет, я не готов. Этого не заслуживает ни наш главный тренер, ни футболисты.
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