Ответ на претензии Козловского? УАФ объяснила процедуру применения VAR на матчах УПЛ

Украинская Ассоциация футбола на своем официальном сайте выпустила официальное заявление по использованию системы VAR на матчах УПЛ. В аннотации заявления говорится, что "в последнее время возникают вопросы относительно организации работы VAR в поединках чемпионата Украины, поэтому УАФ и УПЛ предоставляют разъяснения относительно процедуры использования системы".

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Количество VAR в Украине

На сегодняшний день в Украине скомплектовано три системы VAR. Приобретение первого фургона VAR было произведено полностью на средства УАФ. Второй и третий VAR приобретены на средства УАФ и частично за счет УПЛ.

Все фургоны с VAR находятся на территории Украины.

Финансирование VAR

Чтобы фургон VAR работал на матче, нужно дополнительно профинансировать:

- работу операторов повторов;

- работу другого технического персонала;

- логистические и другие операционные расходы;

- лицензии на использование программного обеспечения и непосредственно работу арбитров VAR.

Назначение VAR на матчи

Назначение VAR на матчи УПЛ происходит в соответствии с регламентом, с которым были ознакомлены перед началом соревнований все клубы по следующей процедуре.

С целью определения матчей для применения системы VAR в соревнованиях по футболу среди профессиональных команд в сезоне 2022/2023 создается специальная комиссия в следующем составе:

– Протасов О. В. – первый вице-президент УАФ;

– Дикий Е. С. – исполнительный директор ОПФКУ "Премьер-лига";

— Лучи Лучано — глава Комитета арбитров УАФ.

В случае необходимости применения системы VAR в соревнованиях ПФЛ к работе комиссии с совещательным правом голоса (который не учитывается при голосовании за принятие решения), может присоединяться президент ПФЛ Каденко А.В.

Решением специально созданной комиссии УАФ предусмотрена опция назначения на матчи чемпионата Украины по футболу одного фургона VAR за средства УАФ.

Второй и третий фургоны VAR открыты для заказа клубами. Для рассмотрения такого заказа клуб должен послать оформленную надлежащим образом заявку. Формат этой заявки предусмотрен регламентом проведения чемпионата Украины по футболу и договором между УПЛ и УАФ. Такая заявка обязательно должна содержать:

- дату проведения матча;

- название стадиона, на котором планируется проведение матча;

- гарантии оплаты (т.е. технической базы и человеческих ресурсов).

*Название стадиона необходимо для понимания того факта, сертифицирован ли стадион в соответствии с требованиями ФИФА для проведения матчей с системой VAR.

В случае, если заявку подает команда гостей, такой клуб-заявитель должен также добавить письменное согласие от команды-хозяина матча на прием системы VAR в пределах собственной спортивной инфраструктуры в соответствии с требованиями, указанными в регламенте УПЛ (приложение N 20).

К рассмотрению принимаются только те заявки, которые оформлены в соответствии с предусмотренной процедурой, а решение об удовлетворении или отказе сообщается клубу в указанные в соответствующем положении, размещенном на сайте УПЛ, сроки в виде протокола заседания вышеупомянутой комиссии. На практике ответ клубу предоставляется в течение одного – трех дней, - говорится в заявлении на официальном сайте УАФ.

Добавим, что тему использования VAR в последнее время поднимал президент "Руха" Григорий Козловский. Клуб объяснил, что обращался в УАФ по поводу обеспечения своих матчей системой видеоповторов, но не получил желаемого.