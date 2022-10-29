УПЛ. Ворскла - Минай 2:0. Шаткий дисбаланс ситуативного дерби

Каким бы ни был результат этого сезона для "Миная", несколько событий останутся в истории клуба однозначно. Это первая на уровне УПЛ выездная победа, первая в истории элитного выступления команды беспроигрышная серия из трех матчей, наконец, первый номинально выездной матч, который был сыгран на родном для "Миная" стадионе. Это был дополнительный шанс для Владимира Шарана наконец-то отпраздновать победу на своей территории (чего еще ни номинально, ни фактически с Шараном во главе "Миная" не случалось, и об этом тренер даже говорил на одной из пресс-конференций). Но "Ворскла" не стала тем соперником, против которого закарпатцам было легко. Несмотря на нестабильность, полтавчане смогли проявить свой более высокий индивидуальный класс.

Хотя активнее матч начал именно "Минай". Удар Твердохлиба был громкой заявкой на гол. Позже на перспективную позицию вышел Кулиев, на что "Ворскла" ответила заблокированным ударом Олейника. Темп стартового отрезка не отвечал погодным условиям. Было пасмурно и сыро, а на поле возникали зоны повышенной температуры.

"Минай" больше атаковал, но первым пропустил. В середине первого тайма номинальные гости не смогли остановить позиционную атаку "Ворсклы", завершенную результативной передачей Олейника и сильным ударом Сефери в дальний нижний угол ворот. Сразу после этого мог забить и Марлисон, но это было бы несправедливо в контексте распределения сил на поле. "Минай" точно не заслуживал быть в роли отстающего в два мяча. Напротив, выход Вишневского на ворота Ризныка мог нивелировать преимущество "Ворсклы", но удар нападающего был заблокирован в последний момент. Зато "удар" Сефери по своим не остановил никто… никто, кроме Ризныка, который вытянулся струной и достал мяч из-под штанги. Примечательно, что момент возник в ходе подачи углового и сумбура, царившего в то время в защите "Ворсклы". Виктор Скрипник еще не разрешил все проблемы команды в обороне. Потому легкости в действиях команды априори быть не может.

Как активно "Минай" начал первый тайм – так его и заканчивал. Удар Немчанинова стал еще одним основанием говорить о том, что закарпатцы наверняка не заслуживали проиграть первую 45-минутку. Но это футбол, так часто бывает.

По всем признакам матч был "ничейным" – отрезки активности сменялись поочередно (то одна команда атаковала, то другая), моменты были примерно равноценными. Например, на удар Хахлева ответом был выстрел Сефери. На забег Кулиева – попытка Олейника вывести партнера тонкой передачей. Но там, где "Минай" не забивал - "Ворскла" свое брала. Очередная простенькая атака с фланговым прорывом Кравца закончилась жестким прострелом и удачно подставленной ногой Марлисона. А на противоположной стороне поля, соответсвенно, кто-то из футболистов "Миная" из не менее явной позиции зарядил в перекладину. Вот эта разница в реализации, обусловленная индивидуальным уровнем футболистов, и повлекла за собой неравновесие в счете.

Далее "Ворскла" уже на опыте довела матч до победного финала. Владимир Шаран продолжал подгонять своих подопечных, однако проблема заключалась в исчерпании моральных сил. А их не восстановишь тренерскими указаниями.

"Ворскла" впервые в сезоне победила с разницей в более чем один мяч. "Минай" впервые в сезоне проиграл с отставанием более чем в один гол. Но по рисунку игры это был шаткий дисбаланс.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 10-й тур. 29.10.2022

Минай. Стадион: "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Александр Омельченко

"Ворскла" - ФК "Минай" 2:0

Голы: Тауйлян Сефери Сулейманов 20, Марлисон 64

"Ворскла": Дмитрий Ризнык, Джоко Зайков, Игорь Пердута, Денис Олейник (Руслан Степанюк 81), Тауйлян Сефери Сулейманов, Владимир Чеснаков, Василий Кравец, Андрей Бацула (Иван Нестеренко 81), Марлисон, Артем Челядин (Ардит Толи 63), Владлен Юрченко (Фелипе Родригес 76)

ФК "Минай": Александр Бандура, Иван Трубочкин, Эльдар Кулиев (Юрий Коломоец 76), Назарий Воробчак, Егор Твердохлеб, Дмитрий Немчанинов, Олег Горин, Игорь Гончар, Алексей Хахлев (Руслан Паламар 86), Вадим Витенчук (Антон Байдал 77), Олег Вишневский (Даниил Колесник 67)

Предупреждения: Владлен Юрченко 55 - Олег Горин 66, Егор Твердохлеб 79, Юрий Коломоец 90+3