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Шахтер - Александрия 2:2. Матч, ради которого стоит смотреть УПЛ
Удаление, штанги, перекладины, камбеки и полуторачасовая пауза из-за тревоги - настоящий матч тура
Фото: ФК Шахтер
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VBET-лига. 10-й тур
29 октября, Львов, стадион "Арена Львов"
Шахтер - ФК Александрия 2:2
Голы: Богдан Михайличенко 42, Михаил Мудрик 82 - Андрей Цуриков 5, Александр Демченко 86
Шахтер: Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко (Николай Матвиенко 62), Александр Зубков (Иван Петряк 68), Богдан Михайличенко, Артём Бондаренко (Георгий Судаков 62), Михаил Мудрик, Лукас Тейлор, Егор Назарина, Даниил Сикан (Лассина Траоре 62), Валерий Бондарь
ФК Александрия: Олег Билык, Александр Мельник, Владислав Бабогло, Владислав Калитвинцев, Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Кирилл Дришлюк (Кирилл Ковалец 65), Олег Кожушко (Артем Шулянский 73), Александр Демченко, Андрей Цуриков, Сергей Рыбалка (Викентий Волошин 84)
Предупреждения: Лукас Тейлор 9, Лукас Тейлор 56 - Кирилл Дришлюк 33, Владислав Бабогло 49
Удаление: Лукас Тейлор 56
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