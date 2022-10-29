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Шахтер - Александрия 2:2. Матч, ради которого стоит смотреть УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Удаление, штанги, перекладины, камбеки и полуторачасовая пауза из-за тревоги - настоящий матч тура

Шахтер - Александрия 2:2. Матч, ради которого стоит смотреть УПЛ

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время

VBET-лига. 10-й тур
29 октября, Львов, стадион "Арена Львов"
Шахтер - ФК Александрия 2:2
Голы: Богдан Михайличенко 42, Михаил Мудрик 82 - Андрей Цуриков 5, Александр Демченко 86
Шахтер: Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко (Николай Матвиенко 62), Александр Зубков (Иван Петряк 68), Богдан Михайличенко, Артём Бондаренко (Георгий Судаков 62), Михаил Мудрик, Лукас Тейлор, Егор Назарина, Даниил Сикан (Лассина Траоре 62), Валерий Бондарь
ФК Александрия: Олег Билык, Александр Мельник, Владислав Бабогло, Владислав Калитвинцев, Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Кирилл Дришлюк (Кирилл Ковалец 65), Олег Кожушко (Артем Шулянский 73), Александр Демченко, Андрей Цуриков, Сергей Рыбалка (Викентий Волошин 84)
Предупреждения: Лукас Тейлор 9, Лукас Тейлор 56 - Кирилл Дришлюк 33, Владислав Бабогло 49
Удаление: Лукас Тейлор 56

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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Комментарии (3)
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Crasengover (Александрия)
29.10.2022 в 20:26
Зрелищный матч вышел! Каждый играл на победу до последнего. Статистика по ударам равная, так что ничья закономерный результат.
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scorpius (Ck)
29.10.2022 в 20:25
Добротная игра, ничья по делу.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
29.10.2022 в 20:22
гоните нах этого тупого тейлора!
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