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Сергей Сидорчук провел 300-й матч за Динамо

Премьер-лига
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За эти игры он забил 20 голов и отдал 19 ассистов

Сергей Сидорчук провел 300-й матч за Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук провел 300-й матч за клуб. Это событие выпало на игру против криворожского "Кривбасса", которую "Киев" выиграл со счетом 3:1.

В "Динамо" Сидорчук перешел первого января 2013 года из запорожского "Металурга" за неизвестную сумму. За первые полгода в клубе он отыграл всего семь игр – и все в УПЛ. Однако в следующем сезоне стал игроком основы.

Уже осенью 2014 года Сергей дебютировал в национальной сборной Украины. За практически десять лет в клубе Сидорчук трижды выиграл УПЛ, четырежды – Кубок Украины, и пять раз – Суперкубок Украины.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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