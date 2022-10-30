Сергей Сидорчук провел 300-й матч за Динамо

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук провел 300-й матч за клуб. Это событие выпало на игру против криворожского "Кривбасса", которую "Киев" выиграл со счетом 3:1.

В "Динамо" Сидорчук перешел первого января 2013 года из запорожского "Металурга" за неизвестную сумму. За первые полгода в клубе он отыграл всего семь игр – и все в УПЛ. Однако в следующем сезоне стал игроком основы.

Уже осенью 2014 года Сергей дебютировал в национальной сборной Украины. За практически десять лет в клубе Сидорчук трижды выиграл УПЛ, четырежды – Кубок Украины, и пять раз – Суперкубок Украины.