Береза: Козловский хочет доказать что-то – пусть едет ко мне в окоп

Почетный президент клуба "Днепр-1" и командующий одноименным подразделением Юрий Береза ​​прокомментировал выступление президента львовского "Руха" Григория Козловского.

– Кто такой Козловский? Он имеет вообще отношение к футболу?

– Насколько я понимаю, он переписал клуб на жену. Он называет себя главным болельщиком.

– Вам журналистам, нужно меньше обращать внимание на таких фриков. К сожалению, вы, наверное, и есть та причина, почему они существуют. Не вы конкретно, а журналистский цех. Они питаются тем. Им нужна сенсация, им нужно внимание. Они придумывают эту сенсацию, в конце концов. А я придумываю, почему у меня БМП не едет, чтобы, простите, выродков херачить. Потому что у меня нет фильтра. Представьте, насколько я сейчас далек от футбола, к сожалению. Я хотел бы сейчас быть в баталиях. Ну, пусть. Козловский хочет доказать что-то – пусть едет ко мне. В окоп. И все решается. В 14-м году он не пошел, а я пошел.

Тебя обидели. Ты как обиженный мальчик собираешь пресс-конференцию: "Я вам все скажу". И что ты сказал? Если есть нарушение закона, если ты думаешь, что там какая-то мафия – нахолеру национальная полиция? Мы ведь не живем в пещерном государстве, а в правовом. Несмотря на военные действия. Я борюсь, чтобы наше государство было правовым. Чтобы не путин, янукович или Козловский решал, а народ решал.

Пройдут новые выборы президента УАФ. Его выберут. Пожалуйста, выбирайся. Что ты изменил? Пресс-конференция что-то изменила? Ничего, совершенно. Потряс воздухом, и что? Ничего не меняется и не изменится.

По большому счету мне даже жалко Козловского. Когда ты постоянно живешь в состоянии фрика, это все равно кончится, и ты станешь неинтересным. Еще немного. Фрик живет за счет любопытства.

Я не смотрел эту пресс-конференцию, но помню, что происходило вокруг молодежного состава "Руха", сумевшего зацепиться за еврокубки. Там происходили интересные моменты, как обескровленные команды отбывали номер. Ну как – играли, но с заведомо понятным результатом. Это подтвердит и господин Поворознюк.

Если у господина Козловского есть сомнения или какие-то подозрения в неблагочестии, или "Днепр-1", или кто-то из функционеров кого-то финансово стимулирует - у нас есть ДБР, НАБУ, к которым можно обратиться, и они должны начать расследование. Он имеет право обратиться как гражданин Украины, и пусть правоохранительные органы занимаются этим.

А что мы имеем? Человек, имеющий по сути большие проблемы с футболом – ему запрещено находиться на матчах, и другие темы – собрал какую-то пресс-конференцию.

У меня есть свой клуб, я в нем уверен. Повторюсь: если правоохранительные органы что-нибудь найдут, фамилии не имеют значения, - полетят головы. Но только на основе юридически квалифицированных обвинений.

– Самостоятельный ли Козловский в решениях?

– Если за Козловским стоит администрация президента, как говорил, кажется, президент "Ингульца"...

Думаю, негоже администрации президента влезать в общественные дела, потому что неоднократно были последствия, когда государства или чиновники влияли на общественные объединения. Мы не россия и не беларусь. Я знаю и верю, что в моей стране это просто заявление какого-нибудь фрика. Его просто нужно игнорировать. Фриков нужно игнорировать, иначе они нас съедят, и это вопрос №1, — сказал Береза.