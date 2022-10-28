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Президент Вереса Надеин: Козловский - белая ворона. Таким людям руки не подают

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент Руха многое наговорил и начал получать реакцию от других клубов

Президент Вереса Надеин: Козловский - белая ворона. Таким людям руки не подают

nkveres.com

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин довольно жестко высказался относительно недавних заявлений почетного президента "Руха" Григория Козловского.

"Я бы не говорил, что это какая-то революция. Козловский, насколько я понял, уже не имеет никакого отношения к футболу. Он сам это озвучил, что уже не президент, а экс-президент. Это точно не революция. Революция совершается с открытым забралом, а не скрывается за тем, что я экс-президент, переписал на жену. Прятаться за жену в таких случаях – это еще больше должно быть стыдно.

Как можно быть в одной среде и плевать на всех, сидя в одной лодке? Таких людей просто высаживают из лодки. Это белая ворона. Таким людям руки не подают. Но если он заявляет, что он не президент, если он всех обливает грязью, то с такими людьми не будут здороваться", – сказал Надеин.

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В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов) Григорий Козловский Иван Надеин
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