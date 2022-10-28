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Президент Вереса Надеин: Козловский - белая ворона. Таким людям руки не подают
Президент Руха многое наговорил и начал получать реакцию от других клубов
nkveres.com
Президент "
"Я бы не говорил, что это какая-то революция. Козловский, насколько я понял, уже не имеет никакого отношения к футболу. Он сам это озвучил, что уже не президент, а экс-президент. Это точно не революция. Революция совершается с открытым забралом, а не скрывается за тем, что я экс-президент, переписал на жену. Прятаться за жену в таких случаях – это еще больше должно быть стыдно.
Как можно быть в одной среде и плевать на всех, сидя в одной лодке? Таких людей просто высаживают из лодки. Это белая ворона. Таким людям руки не подают. Но если он заявляет, что он не президент, если он всех обливает грязью, то с такими людьми не будут здороваться", – сказал Надеин.
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