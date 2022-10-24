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Козловский: Я так и сказал Павелко - в гробу я видел ваши наказания

Премьер-лига
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Президент Руха продолжает свою борьбу с УАФ

Козловский: Я так и сказал Павелко - в гробу я видел ваши наказания

Новина українською

Почетный президент "Руха" Григорий Козловский сзаявил, что УАФ авторитарно не допускает критики в свой адрес и угрожает тем, кто осмеливается высказывать недовольство работой Ассоциации и ее президента Андрея Павелко.

"Сейчас многие владельцы клубов вместо того, чтобы получать помощь от УАФ, получать удовольствие от футбола, они оказались в заложниках. Ты не имеешь права ничего сказать. В этом ОПГ УАФ сразу карательные органы в виде КДК выписывают штрафы, накладывают пожизненные дисквалификации.

Это случилось и со мной, поэтому я был вынужден уйти с должности президента "Руха". Меня постоянно шантажировали, намекали, что дадут пожизненную дисквалификацию.

Я в гробу видел вашу дисквалификацию. И Павелко я сказал это по телефону после игры с "Днепром-1", — сказал Козловский.

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В статье: Андрей Павелко Рух (Львов) Григорий Козловский УАФ
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Источник:
Ruh TV

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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
24.10.2022 в 21:35
Думаю Козловскому нужно срочно просить прощение на коленях у Павелко и пообещать что такое больше никогда не повторится. Не время устраивать такие конфликты в военное время, надо объединиться
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