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Козловский: Я так и сказал Павелко - в гробу я видел ваши наказания
Президент Руха продолжает свою борьбу с УАФ
Почетный президент "
"Сейчас многие владельцы клубов вместо того, чтобы получать помощь от УАФ, получать удовольствие от футбола, они оказались в заложниках. Ты не имеешь права ничего сказать. В этом ОПГ УАФ сразу карательные органы в виде КДК выписывают штрафы, накладывают пожизненные дисквалификации.
Это случилось и со мной, поэтому я был вынужден уйти с должности президента "Руха". Меня постоянно шантажировали, намекали, что дадут пожизненную дисквалификацию.
Я в гробу видел вашу дисквалификацию. И Павелко я сказал это по телефону после игры с "Днепром-1", — сказал Козловский.
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