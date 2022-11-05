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Динамо заработало в группе еврокубков почти в 6 раз меньше Шахтера, но на 2 млн евро больше чем Днепр-1
В общем – 55 миллионов евро на троих
shakhtar.com
Футбольный портал Tribuna.com посчитал заработки трех украинских клубов в еврокубках. Учитывались выступления только в групповом этапе этого сезона.
Больше всех свою казну пополнил "Шахтер", заработав в общей сложности 42 миллиона евро. Наибольшей частью стала сумма, определенная в расчете в соответствии с клубным коэффициентом в еврокубках за последние 10 лет – 20,47 млн евро. Кроме этого за выход в групповую стадию "горняки" получили 15,54 млн и за результаты 5,9 млн (победа и три ничьи).
"Динамо" получит минимум 7,67 миллиона евро. За попадание в группу ЛЕ киевляне заработали 3,63 млн евро. Еще 3,83 млн "бело-синие" получат в соответствии с расчетом клубного коэффициента. Кстати, по этому показателю "Динамо" только четвертое – после "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Ромы". Ну и еще 200 тысяч евро достались киевскому клубу за ничью.
Меньше всех, однако солидно для себя, заработал "Днепр-1" – 5,24 миллиона евро. За участие в группе им предусмотрено 2,94 миллиона, за результаты – 1,67 млн (три победы и ничья), за второе место и выход в плей-офф – еще 625 тысяч. Днепряне бонуса за клубный коэффициент не получили, ведь это их первый сезон в еврокубках.
Отметим, что во внимание принимались только спортивные заработки команд. Номинальной схемы распределения средств по телепулу нет – участники получат деньги в соответствии с телерейтингами.
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